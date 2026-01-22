Pedro Jiménez 22 ENE 2026 - 01:21h.

Darío y Almudena abren su corazón y todo el plató acaba entre lágrimas: así ha ocurrido todo

Darío y Almudena han protagonizado un reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9' lleno de emociones intensas. De hecho, en un momento dado, la estampa en plató ha sido rocambolesca. En un lacrimógeno intercambio de palabras entre la expareja, todo el plató al completo se ha roto, con Sandra Barneda y Marta Peñate como las más afectadas, aunque también hemos visto a Terelu Campos rota. Todo ha comenzado con Darío confesando que desde que acabó su etapa en 'La isla de las tentaciones 9' ha ganado paz y tranquilidad.

El andaluz se ha ido derrumbando cada vez más, lleno de arrepentimiento por las cosas que ha hecho: "¡A mí me ha dado asco lo que he hecho! He tenido que taparme los oídos cuando he escuchado lo que he dicho!". Almudena, por su parte, le ha recriminado que tendría que haber sido valiente: "Yo caí en un pozo sin fondo", ha dicho Almudena. Ha sido en ese preciso momento cuando Marta Peñate se ha roto. Pero no ha sido la única: a Sandra Barneda también la hemos visto muy afectada.

Mientras tanto, Darío y Almudena han seguido a lo suyo, hablando de lo que supuso para los dos allí verse cada vez más lejos el uno del otro y vislumbrar que su relación cada vez se iba más y más. Además, ambos han desvelado que no han tenido la oportunidad de hablar como tal hasta ahora. Darío ha comentado que vio "llorando a su madre y eso le mató por dentro", provocando el estallido por completo de Almudena, revelando que ella también estuvo muy pero que muy rota y nadie estuvo ahí para apoyarla, recriminándoselo a Darío.

El emotivo abrazo entre Darío y Almudena

Tras este bonito momento, Sandra Barneda ha dado paso a distintos colaboradores para que opinasen sobre esta especie de 'reconciliación' entre Darío y Almudena (en parte, porque no han acabado tan mal). En primer lugar, Marta Peñate ha tildado a Darío de "cateto del amor", tras lo que ha confesado que le da muchísima pena que no tengan un final como tal y "hacer así una vida bonita". Sandra Barneda también ha pronunciado unas palabras: "Lo que habéis vivido en 'La isla de las tentaciones 9' no es más bonito que lo que habéis tenido antes".

Posteriormente, Almudena le ha deseado que encuentre un amor en un futuro, pero que, sobre todo, sea feliz. Palabras que han sido precedidas por un emotivo abrazo entre ambos, lo que ha provocado el fuertísimo aplauso del público. Ha aido en este preciso momento cuando Terelu Campos o incluso Suso Álvarez han roto a llorar. Y no es para menos: ambos estaban demostrando madurez y sentimientos en su conversación final, algo que siempre se le pide a los participantes y que ambos iban sobrados en el debate final.

Además, Darío ha señalado que muchas de las cosas que ha dicho en su aventura en 'La isla de las tentaciones 9' no se ha dado cuenta de ello, y ha procedido a pedirle perdón a Almudena, un momento que ha aprovechado Terelu Campos para pronunciar unas palabras, entre lágrimas. Palabras que han estado basadas en que tienen que dejar atrás el rencor y pensar en lo que viene ahora.

Por último, Almudena y Darío, con los ojos totalmente llenos de lágrimas, han vuelto a abrir su corazón, reconociendo en lo que creen que han fallado en su etapa en 'La isla de las tentaciones 9' y haciendo hincapié todos los errores que han cometido.