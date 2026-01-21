Así ha sido el tenso reencuentro de Darío y Almudena en plató

Después de su paso por 'La isla de las tentaciones 9', en el que nos enteramos que Darío tenía un anillo preparado para pedirle matrimonio a la que era su pareja en aquel momento, Almudena, en 'El debate final de las tentaciones' los reproches entre ambos no han cesado, con este anillo como tema central. La malagueña le ha reprochado a su exnovio que él debería haber comprado el anillo, a lo que Sandra Barneda le ha preguntado quién lo ha comprado: "Mi familia", reconocía ella con dolor.

Este bombazo ha sorprendido a todos los colaboradores. "Yo me enteré cuando volví que fueron mi tía y mi prima a comprarlo", explicaba Almudena. Darío, por su parte, ha intentado justificarse tras escuchar lo que ha dicho ella: "No tiene sentido lo que estás diciendo. Estábamos preparándonos y estaba pegado a ella por eso fueron ellas a comprarlo", decía él. Marta Peñate, muy enfadada le ha contestado: "Si le vas a pedir matrimonio vas tú, igual que vas a quedar con tus amigos", remataba la colaboradora.

"Estáis poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho", afirmaba Darío. La tensión y los gritos han ido en aumento entre una Almudena enfadada y un Darío algo nervioso por la situación que se estaba viviendo en plató. Ella le ha recriminado que no haya sido él quién comprara el anillo.

Las lágrimas de Almudena

"Me duele que le hayan criticado. No quiero desearle el mal y quiero que le vaya bien", admitía Almudena entre lágrimas al hablar de lo que ha pasado con Darío tras 11 años de relación y lo que han vivido tras su paso por el programa. La malagueña ha explicado que entiende los sentimientos de su exnovio, pero no las formas: "No se merece el 'hate' que está recibiendo y siento que es por mi culpa". El dolor de Almudena ha invadido el plató, incluso emocionando a Darío, que ha admitido que le duele escuchar eso.

"El detalle es mío"

Esta calma por el llanto no ha durado mucho, porque los gritos y el enfado han continuado entre ambos. En ese momento ha entrado Darío para dar las explicaciones necesarias: "Da lo mismo que haya ido yo o no haya ido yo. El detalle es mío", relataba. Ante tal enfrentamiento, Sandra Barneda ha tenido que intentar calmar a ambos. Tanta tensión ha habido, que el de Málaga se ha enfrentado a los colaboradores y a Claudia.

"Yo lo único que le he querido decir es que para mi no había otra posibilidad que estar juntos. Aún así ambos hemos aceptado ir a 'La isla de las tentaciones'", sentenciaba él. Estas explicaciones no han sido suficientes para Almudena, que no se cree a su exnovio.

"Creía que este momento nunca iba a llegar"

Además, Almudena se ha quejado también de la actitud de Darío durante su experiencia en la Villa y que se dio cuenta que idealizó su relación: "Yo lo he dado todo y eso es lo que me mantenía con vida. Yo pensaba que estaba mal, eso me hacía creer", afirmaba. Marta Peñate ha explicado que no es su culpa que Darío haya querido volar.

"Yo no puedo culpar a una persona porque no me quiera alguien. No le he vuelto a ver y en el momento que tengo la oportunidad le miro para ver lo que siento, y para mi sorpresa no siento nada", decía muy segura de si misma. Esta declaración ha sorprendido al público, que ha estallado en aplausos. A la vuelta a España, ha contado que lo ha pasado muy mal, pero que finalmente ha conseguido no sentir nada hacia Darío: "Creía que este momento nunca iba a llegar, pero llegó. Siento mucha tristeza, pero me siento liberada", terminaba con la voz entrecortada y al borde del llanto. Sandra Barneda ha reconocido que es "muy duro" lo que ha sentido.