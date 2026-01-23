Antía Troncoso 23 ENE 2026 - 22:56h.

Rebeca Loos saca a la luz los misterios ocultos de los Beckham tras el polémico comunicado de Brooklyn sobre sus padres

La familia Beckham se encuentra en el centro de la polémica después de que Brooklyn Beckham cargase duramente contra sus padres, David y Victoria, en un extenso comunicado en el que narraba las numerosas "faltas de respeto" que estos habían tenido con su mujer, Nicola Peltz. En '¡De viernes!', Rebeca Loos, exniñera de Brooklyn, valoraba las explosivas declaraciones del hijo mayor del matrimonio.

Tres años después de su casarse con la actriz Nicola Peltz, Brooklyn Beckham rompía su silencio y, tras muchos rumores al respecto, aclaraba de una vez por todas el motivo que le llevó a tomar la decisión se separarse por completo de su familia. Lo hacía a través de un controvertido comunicado, el cual se producía unos días después de que se conociese que el hijo mayor de Victoria y David solo se relacionará con sus padres por medio de sus abogados.

En el plató, recibimos a Rebeca Loos, quien durante los años 2000 fue niñera de los hijos de los Beckham y que, además, estuvo a punto de dinamitar el matrimonio al desvelar que el futbolista y ella tuvieron un romance. Esta noche, la exniñera se posicionaba de parte de Brooklyn y desvelaba cómo son realmente en la intimidad David y Victoria.

Rebeca Loos, sobre David y Victoria Beckham: "Solo les preocupa su marca"

Rebeca Loos conectaba en directo con '¡De viernes!' y opinaba sobre la polémica de los Beckham, mostrándose totalmente de parte de Brooklyn: "Creo que ha sido muy valiente por hablar de esto públicamente sabiendo que va contra las relaciones públicas de ellos que son muy poderosos", aseguraba Rebeca.

Ante la pregunta de si cree que el matrimonio está preocupado por su imagen debido al comunicado de su hijo, la invitada de esta noche lo tenía muy claro: "Lo dije hace 22 años. Ellos son una marca y eso es lo que más les preocupa". Asimismo, la que fuera asistenta del matrimonio sacaba a la luz algunos de los misterios ocultos de la pareja, como los contratos de confidencialidad que exigen a sus empleados.

"Soy de las muy pocas personas que ha trabajado para ellos que no he firmado ese contrato tan estricto que le dan a todo el mundo. Por eso nunca han podido venir a por mi legalmente y por eso yo tengo una voz y puedo hablar", declaraba Rebeca Loos, que además confesaba que, aunque a ella en un principio no se lo ofrecieron, la acabaron presionando: "Cuando se dieron cuenta de que había relaciones me presionaron para firmar uno".