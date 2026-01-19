Ana Carrillo 19 ENE 2026 - 17:32h.

Ángela Portero ha revelado cómo está tras haber tenido que ser atendida por el servicio médico de Mediaset en '¡De viernes!'

El tenso enfrentamiento de Rocío Flores y Terelu Campos por el documental de Rocío Carrasco: “Antes de su emisión, mi madre te llama"

Compartir







El programa de la semana pasada de '¡De viernes!' contó como invitadas con Vaitiare Bandera, exnovia de Julio Iglesias, y Rocío Flores, que contestaron a las preguntas de los cinco colaboradores del formato: José Antonio León, Terelu Campos, Antonio Rossi, Lydia Lozano y Ángela Portero, que no pudo terminar de realizar la entrevista de la nieta de Rocío Jurado porque tuvo que abandonar el plató a mitad de programa.

La desaparición de la periodista de plató alertó a los espectadores del programa de Telecinco, pero Beatriz Archidona y Santi Acosta, presentadores del formato, se encargaron de aclarar tras la salida de Rocío Flores de plató y antes de iniciar la parte de debate dedicada a 'GH DÚO' que su compañera se había comenzado a encontrar "indispuesta" y que había tenido que salir para ser atendida por el servicio médico de Mediaset.

"Nuestra compañera Ángela Portero se ha tenido que marchar, no se ha esfumado, no ha desaparecido, pero se ha empezado a encontrar mal, un poco indispuesta y ha ido al servicio médico de Mediaset, y ya le hemos dicho que se puede marchar a casa a descansar, así que Ángela ponte buena que el viernes que viene te esperamos aquí", comentó Bea Archidona para aclarar la ausencia de su compañera.

Tres días después y para tranquilizar a sus seguidores, ha sido la propia Ángela Portero la que ha comentado en un tuit que está "todo bien" y ha agradecido a una cuenta de sus cuentas de fans el mensaje de cariño que le han hecho llegar a través de la red social X.