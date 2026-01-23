Lidia González 23 ENE 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ rompe su silencio y hace una cronología completa sobre su embarazo

Mayeli Díaz cuenta su romántica historia de amor con Álvaro Rubio

¡Mayeli Díaz llega pisando fuerte a mtmad! La creadora de contenido estrena su propio canal por todo lo alto y lo hace hablando de algo que todo el mundo quiere saber. Después de mostrar su primer posado en pleno embarazo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, cuenta todo lo que ha vivido durante todos estos meses embarazada en secreto. La influencer, que ha dado mucho de qué hablar durante su edición, se sincera por completo para explicar cómo se ha sentido al descubrir que va a ser madre con Álvaro Rubio. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

La influencer siempre ha compartido todos sus secretos con sus seguidores, como la clave para oler a ‘diosa del Olimpo’, y este no iba a ser menos. Ha llegado la hora de que una de las protagonistas de esta edición del reality de República Dominicana rompa su silencio y cuente lo que ha estado callando todo este tiempo. “Os lo voy a enseñar”, comienza explicando muy sonriente. Aunque está muy emocionada por todo lo que está ocurriendo en su vida, lo cierto es que ha pasado por situaciones muy complicadas.

La creadora de contenido hace una cronología completa de su embarazo hasta la fecha: desde que descubrió que estaba esperando un bebé, cuáles fueron sus primeras reacciones, hasta los síntomas que ha estado sufriendo. Y es que la creadora de contenido no solo ha explicado cómo se siente, sino que muestra imágenes inéditas de su proceso, como el momento en el que escuchó el latido del corazón de su bebé por primera vez.

Así se enteró Mayeli Díaz de su embarazo

La pareja de Álvaro Rubio ha vivido una auténtica montaña rusa de emociones desde que descubriera la gran noticia y ha querido explicar cómo su vida cambió radicalmente en un abrir y cerrar de ojos. Mayeli Díaz desvela cómo se enteró de que estaba embarazada y cuenta cómo fue su reacción. “Me pasaron un montón de ideas por la mente”, asegura. Además, la creadora de contenido confiesa si pensó interrumpir su embarazo en algún momento.

La influencer, arrepentida, pide perdón por participar en ‘LIDLT’ embarazada

Si hay algo que ha querido hacer Mayeli Díaz en su estreno en mtmad ha sido reconocer un gran error que cometió. Por este motivo, la influencer, arrepentida, pide perdón por participar en ‘La isla de las tentaciones’ estando embarazada. La creadora de contenido ha sido muy honesta y no ha podido evitar derramar sus lágrimas para dar todas sus explicaciones y sincerarse sobre cómo vivió esta situación: “No intento justificarme, solo quiero ser honesta”.