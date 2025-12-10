Rocío Molina 10 DIC 2025 - 08:03h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' ha tenido un reencuentro muy especial con Maica Benedicto

Mayeli Díaz ha protagonizado un inesperado reencuentro con una persona muy importante para ella y que ha compartido en sus redes sociales. Después de vivir en 'La isla de las tentaciones 9' la 'hoguera de las consecuencias' con Álvaro Rubio en la que se destapó que está embarazada y se rompió su relación, la influencer de 27 años ha tenido ahora una curiosa cita con Maica Benedicto.

Las últimas semanas han estado cargadas de emociones para la que fuera la tentadora favorita de Tadeo Corrales en la edición anterior. Por eso para encajar todo lo que le está pasando, la influencer originaria de Ecuador ha quedado con Maica Benedicto y ambas han montado un curioso plan que demuestra lo buenas amigas que son y la complicidad que tienen.

La amistad entre ambas surgió cuando Mayeli Díaz entró al vecindario de 'Los vecinos de la casa de al lado' y ahí se hizo amiga de Maica Benedicto, la ganadora de la edición. "Viene a pasar unos días a Madrid conmigo", ha compartido la exconcursante de 'GH 19' para a continuación mostrar en sus redes algunos de los planes que han hecho.

Después de ir de tiendas para comprar decoración navideña que han puesto juntas en la casa de Maica Benedicto, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' y ex de Álvaro Rubio ha disfrutado de una cena muy especial e íntima que ambas se han dado modo homenaje por su amistad.

Mayeli Díaz y Maica Benedicto han escogido para su reencuentro un restaurante italiano (Crep Nova) ubicado en el centro de Madrid y han disfrutado de platos de pasta y pizzas que han mostrado a sus seguidores en una velada en la que ambas han tomado con humor que esta es la mejor cita que la exparticipante de 'LIDLT' podría tener después de su decepción por Álvaro Rubio.

Las dos amigas han mostrado la sintonía que tienen y las ganas que tenían de volver a estar juntas. "My date", ha escrito Mayeli Díaz para dejar claro que en el momento en el que está y tras confirmar su embarazo con Álvaro Rubio, ella ahora mismo quiere refugiarse en su espacio seguro y en el cariño que le dan sus amigas y, en concreto, su inseparable Maica Benedicto a la que la propia exparticipante de 'LIDLT' le ha dado de comer en la boca, demostrando en la adversidad lo unidas que están.