Así es la imagen en exclusiva entre Iker Casillas y una expareja, Juliana Pantoja, en Venezuela

Iker Casillas, pillado con una nueva amiga: “Se parece mucho a Sara Carbonero”

Iker Casillas vuelve a situarse en el centro de la polémica sentimental. 'El tiempo justo' muestra en exclusiva las imágenes que confirman que el exfutbolista ha vuelto a verse con Juliana Pantoja, una mujer de su pasado cuya relación negó en reiteradas ocasiones y que supuso una polémica entre ambos.

Aunque Casillas comenzó el día negándolo todo: “es mentira”, aseguraba, mostrándose incluso molesto por las preguntas que le hizo nuestro colaborador, Iván García, las pruebas han terminado desmontando su versión. El exguardameta ha pasado unos días de vacaciones en Venezuela, un viaje en el que, lejos de lo que intentó hacer creer, no estuvo solo.

Según ha podido saber este programa, Iker Casillas y Juliana Pantoja se conocieron en 2022 y mantuvieron una relación que, aunque discreta en un primer momento, se hizo pública en 2025. La historia terminó mal, con bloqueos y desencuentros, pero hace apenas un par de meses el exfutbolista volvió a contactar con ella.

¿Cómo consigue la foto?

Tal y como Iván García ha explicado en directo, Casillas viajó recientemente a Venezuela con varios amigos y fue él quien invitó a Juliana a reunirse con él allí, haciéndose cargo incluso del viaje. Ambos pasaron varios días juntos, algo que el propio Iker trató de negar hasta que una fotografía lo dejó sin escapatoria.

La imagen, tomada en un restaurante venezolano por unos turistas españoles que coincidieron con ellos, muestra claramente a Iker Casillas y Juliana Pantoja compartiendo mesa. Cuando el programa se puso en contacto con el exfutbolista y le preguntó directamente si se había vuelto a ver con ella, lo negó… hasta que recibió la fotografía.

Al verla, su reacción fue clara: “me habéis pillado”. Un reconocimiento implícito que confirma lo que El tiempo justo lleva contando desde el inicio: Iker y Juliana se están viendo de nuevo. No hablan de una relación cerrada ni oficial, pero el reencuentro es un hecho. Además, Iker Casillas le ha enviado la fotografía a nuestra compañera, Giovanna González: "Pero nos quería reventar la exclusión a la tarde", afirmaba Alexia Rivas como motivo de este movimiento por parte del exfutbolista.