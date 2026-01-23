Miguel Salazar Madrid, 23 ENE 2026 - 17:23h.

Un maquinista y una azafata, conservando su anonimato, envían a 'El tiempo justo' imágenes sobre sus duros trayectos

Exclusiva | La denuncia oficial de un maquinista interno de Renfe sobre el estado de las vías: "La conducción resulta una tarea agotadora"

"El tren vive en España el mejor momento de su historia", alabó el ministro de Transportes Óscar Puente en agosto de 2024. Ahora, tras dos tragedias ferroviarias en apenas días que han dejado más de cuarenta fallecidos, se pone sobre la mesa si realmente nuestro país atraviesa un momento épico en este sentido.

'El tiempo justo' ha recibido imágenes del estado de las vías de tren en algunos tramos de varias rutas. Nos las han hecho llegar profesionales del sector que prefieren mantener su anonimato para evitar posibles represalias. En la línea entre Tarragona y Zaragoza, hay un punto en el que la tierra llega a invadir el terreno. Lo podemos ver en una imagen que aparece en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

"Por ahí no solo pasan trenes de pasajeros, pasan trenes de mercancía. Si un Iryo pesa igual 500 toneladas en conjunto un mercancía pesa 1.500", explica la misma fuente anónima.

El asombro de un maquinista al pasar por un tramo con "tierra agrietada"

En el caso de la línea que conecta Haro (La Rioja) con Bilbao, el problema que existe afecta también al terreno que rodea la vía. En un vídeo podemos ver cómo el maquinista reacciona a las serias complicaciones para atravesar el tramo. "¿Y esto de aquí? ¿Nos van a meter por aquí ahora o qué? Eso es que se ha ido el terraplén porque el río tiene más fuerza que la tierra. Fíjate, ya está toda la tierra agrietada", relata.

Pero hay más. En el túnel que une Fuenmayor con Logroño, el material de revestimiento se ha ido cayendo y los trenes circulan con escombros invadiendo el trazado. Un trabajador denuncia que no se ha intentado poner solución al problema nunca, por lo que se han visto obligados a bajar la velocidad de los trenes que por allí circulan. "No se ha arreglado en la puñetera vida desde entonces, y ya hemos bajado de 30 km/h a 10 km/h", denuncia.