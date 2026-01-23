Este viernes, Italia y el mundo entero despide al legendario diseñador, que falleció el pasado 19 de enero a los 93 años

Muere el famoso diseñador Valentino Garavani a los 93 años en Roma

Este viernes 23 de enero, Roma acoge el funeral de uno de los nombres más emblemáticos de la alta costura: Valentino Garavani, fallecido el pasado 19 de enero a los 93 años en su residencia en la capital italiana.

El último adiós ha comenzado a las 11:00 horas en la histórica Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ubicada en la Piazza della Repubblica.

La ceremonia religiosa corre a cargo de la presencia de representantes de la Iglesia católica. Entre ellos, está prevista la participación de Mons. Bertocchi en nombre del Dicasterio misionero, que ha trasladado sus condolencias a la familia y a Giancarlo Giammetti, socio, expareja y compañero de vida de Valentino durante más de 60 años.

El ataúd, rodeado de rosas blancas -uno de los símbolos preferidos del diseñador junto con el rojo Valentino- y acompañado por retratos que evocaban su vasta trayectoria, ya había sido trasladado esta mañana desde la capilla funeraria de Piazza Mignanelli a Piazza Repubblica.

Los asistentes

Hasta allí se ha desplazado un gran elenco de figuras del sector de la moda, de la política, la cultura y el mundo del entretenimiento, así como el entorno más cercano del diseñador y algunos miembros del equipo de la maison.

Giorgia Meloni, primera ministra italiana, ha encabezado la representación política. Giammetti, que se ha mostrado visiblemente emocionado ante los medios, tampoco ha querido faltar al funeral y ha llegado acompañado de la familia del diseñador y los ahijados de Garavani, los hermanos Sean y Anthony Sax.

Una de las primeras personas en llegar ha sido Anna Wintour. También han asistido Donatella Versace junto a su hija Allegra, el diseñador Pier Paolo Piccioli, miembros de la familia Armani, Sophia Loren, Tom Ford y el director creativo de la maison, Alessandro Michele.

Figuras como Naty Abascal y Rosario Nadal, estrechas amigas y musas de Valentino, también han estado presentes.

Se esperaba con estupor la llegada de otros rostros como Anne Hathaway, que ha entrado muy afectada a la iglesia acompañada de su esposo, el también actor Adam Shulman y Elizabeth Hurley, que han formado parte de los asistentes al funeral.

Además de invitados del círculo íntimo, cientos de admiradores italianos y extranjeros se han agrupado en las inmediaciones de la basílica para despedir a uno de los grandes de la moda.

Entre las coronas que han ido llegando a la basílica, se encuentra la de Sophia Loren, con la inscripción: "Siempre en mi corazón", y también las de la familia del diseñador Armani, fallecido en septiembre del año pasado, y otra enviada por la modelo Claudia Schiffer de rosa roja, que rompe el blanco elegido para dar el último adiós al diseñador.

Tras el funeral, el ataúd será trasladado al cementerio Flaminio de Prima Porta, donde será enterrado en la capilla familiar encargada por Valentino.

Su muerte y la capilla ardiente

Su muerte ha sumido al mundo de la moda en un profundo luto y ha generado una ola de homenajes tanto en Europa como en Estados Unidos y Asia, donde su influencia marcó generaciones.

Desde el miércoles 21 y hasta el pasado jueves, la capilla ardiente del diseñador se instaló en PM23, el centro cultural y sede de la Fundación Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti en Piazza Mignanelli 23, en el corazón de Roma.

Allí, miles de admiradores, compañeros de profesión, amigos y simples aficionados pudieron acercarse a rendir homenaje ante el féretro.