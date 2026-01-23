Verdeliss aclara si va a tener más hijos cuatro años después del nacimiento de Deva

Rocío Molina 23 ENE 2026 - 11:28h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha respondido a si ella y su marido Aritz Seminario tienen intención de tener más hijos

Verdeliss comparte una significativa reflexión: "Cuando malcomía y no dormía, a nadie le preocupaba mi salud"

Todo lo que hace Verdeliss genera expectación. Si hace casi un año la que fuera concursante de 'GH VIP' estaba a punto de entrar en el Libro Guinness de los récords con su hito deportivo '7 maratones, 7 continentes, 7 días', ahora lo ha hecho por la respuesta que ha dado a sus fans a la pregunta del millón. ¿Tiene pensado tener más hijos después del nacimiento de Deva? La influencer ha respondido sin filtros.

Su plan de formar una familia numerosa junto a Aritz Seminario lo ha cumplido, pero la de Pamplona ha dejado en el aire en alguna ocasión lo feliz que es cuando está embarazada y lo bonito que fue el parto velado y en casa de la benjamina. Eso ha provocado el interés por conocer sus planes o saber si tiene intenciones de tener más hijos. Un enigma que ella misma ha despejado a través de sus redes.

Estefi lo ha hecho a través de sus historias de Instagram y ha surgido después de encontrarse con varios objetos que le han recordado a cuando sus hijos eran bebés. El querer hacer espacio le ha hecho revivir momentos del pasado como, por ejemplo, cuando ha sacado la barrera de seguridad o la mochila de porteo. Objetos que tiene por casa y que "están acumulando polvo" y que no tiene visos de volver a utilizar.

A partir de ese momento de nostalgia, Verdeliss ha aprovechado a sacar el tema por el que más le interrogan. "Y respondiendo a la pregunta que me soléis hacer de 'Estefi, ¿vas a tener más hijos?' Muy probablemente no, aunque nunca digas de este agua no beberé", ha respondido dejando claro que ese plan no lo contempla por el momento, pero no cierra definitivamente la posibilidad

La influencer ha reconocido que le llena de emoción y pena el ver cómo sus ocho hijos están creciendo y que "el tiempo vuela", pero ahora está enfocada en otras cosas.

"Mi pequeña Deva, ya tiene tres y ha dejado cosas en el pasado. Así hago huequito para lo que está por venir", ha contado para justificar la decisión de liberar espacio del trastero, aunque su respuesta haya dejado abierta la puerta para posibles y futuras sorpresas.