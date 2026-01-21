Lorena Romera 21 ENE 2026 - 08:00h.

Estefanía Unzu Ripoll ha hablado de los momentos en los que "malcomía y no dormía" para responder a las críticas

Verdeliss habla en exclusiva de un importante cambio en su vida que involucra a toda su familia

Verdeliss ha compartido una significativa reflexión en un vídeo que ha publicado en sus reels de Instagram. Estefanía Unzu Ripoll, como se llama verdaderamente la que fuera concursante de 'GH VIP', ha señalado que cuando "malcomía y no dormía", nadie se preocupaba por su salud. En cambio ahora, que es atleta de élite, todos parecen consternados "por sus rodillas", comenta, en una especie de metáfora.

La creadora de contenido, madre de ocho hijos, campeona del World Marathon Challenge 2025, que también ostenta el récord de España de 100km en ruta, ha lanzado una reflexión a través de su perfil oficial de Instagram que ha dejado pensando a muchos. "Qué sabias palabras", "amén", "buenísima reflexión", o "totalmente de acuerdo", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Y es que Verdeliss, que ha corrido su maratón número 61, colgándose una nueva medalla, no entiende por qué tiene tantos ojos puestos en su salud, cuando se encuentra, precisamente, en su mejor momento a nivel físico. "Cuando malcomía y no dormía nadie se preocupaba por mi salud, pero ahora que corro a todo el mundo le preocupan mis rodilla", señala la que fuera concursante de 'GH VIP', dejando caer este dardo a sus seguidores más críticos.

Porque, a pesar de que para muchos "es admirable" todo lo que ha conseguido la madre de Aimar, Irati, Laila, Julen, Eider, Anne, Miren y Deva, otros no dejan pasar la oportunidad para comentar con críticas y mensajes juiciosos. Así, con esta reflexión y de manera elegante, como siempre hace, Verdeliss ha respondido a sus haters. Un post con el que la exconcursante de 'GH VIP' ha sido muy aplaudida por su comunidad.

"Sigue brillando, y a quien le deslumbre... ¡que se ponga gafas!", "eres una inspiración", "no trates de explicarte porque nunca lo entenderán", "la cantidad de tonterías por las que se preocupa la gente... eres luz y ejemplo" o "la gente es muy cansina, cuestionándolo todo... qué grande eres", se puede leer en la publicación.