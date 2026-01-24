Berto González 24 ENE 2026 - 18:00h.

Anabel Hernández ha pasado de ser una de las protagonistas de 'MyHyV' a consolidarse como influencer, centrada en su vida saludable y en su relación con el futbolista Patric Gabarrón

Anabel Hernández, ingresada de urgencia en el hospital tras sufrir una complicada hemorragia

Anabel Hernández se dio a conocer hace varios años como una de las jóvenes más carismáticas del 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Su paso por el formato le abrió las puertas a la televisión y al mundo de las redes sociales, donde poco a poco se ha consolidado como una influencer de éxito. Hoy en día, se dedica plenamente a las redes sociales donde muestra su estilo de vida saludable y su relación con el futbolista Patric Gabarrón, jugador del SS Lazio, con quien mantiene una relación estable y muy romántica.

Anabel Hernández saltó a la fama como pretendienta en 'Mujeres y hombres y viceversa', donde su simpatía, su personalidad y su naturalidad la convirtieron en una de las participantes más recordadas de su edición. Durante su paso por el espacio, Anabel logró conectar con el público gracias a su carácter espontáneo y a su forma directa de expresar sus sentimientos.

Tras abandonar el programa, su popularidad continuó creciendo en redes sociales, donde encontró una nueva forma de continuar proyectando su imagen pública. En sus perfiles, especialmente en Instagram, ha sabido mantener una comunidad fiel que sigue sus viajes, rutinas de entrenamiento y proyectos personales, alcanzando la cifra de 370k seguidores.

En la actualidad, Anabel Hernández vive centrada en su faceta como creadora de contenido digital. Su perfil se ha convertido en un motivo de inspiración para miles de jóvenes que siguen de cerca sus consejos de moda, belleza y deporte. La influencer viaja con frecuencia a destinos internacionales como Nueva York, la Toscana italiana o Grecia, compartiendo instantáneas de sus escapadas con una cuidada estética visual.

Además, su compromiso con la vida saludable es una constante. Anabel Herández se ha definido en múltiples ocasiones como una amante del entrenamiento funcional y de la alimentación equilibrada. De hecho, colabora con centros de entrenamiento y marcas especializadas en nutrición deportiva. También ha impulsado proyectos empresariales relacionados con el fitness y la fisioterapia, demostrando su interés por promover un estilo de vida saludable.

Además de su consolidada carrera como creadora de contenido, Anabel Hernández cuenta con un círculo social muy activo dentro del mundo influencer y celebrity. Su presencia en numerosos eventos del sector le han permitido estrechar lazos con algunas de las personalidades más conocidas de las redes sociales. Entre sus amistades destacan rostros como Dulceida, Jedet, Teresa Andrés Gonzalvo, Aurah Ruiz, Nagore Robles o Paula Gonu, con quienes comparte afinidad, colaboraciones puntuales y apariciones en eventos públicos.

El problema de salud que la llevó al hospital

La expretendienta de 'Mujeres y hombres y viceversa' vivió hace unos años uno de los momentos más complicados de su vida. En 2023, la influencer tuvo que ser hospitalizada de urgencia tras sufrir una hemorragia interna que le provocó una grave anemia. Según explicó entonces, perdió más del 40 % de la sangre de su cuerpo y fue sometida a varias transfusiones. "La vida me ha dado un gran aviso o una segunda oportunidad", reconocía tras salir del hospital, agradeciendo la atención médica recibida y el apoyo de su familia y amigos.

"Tengo anemia, no puedo casi tenerme en pie y he pasado unos días realmente malos, los peores de mi vida. Aunque me dolía más el corazón, que todas las cicatrices que tenía debido a la intervención. Una cabeza y un corazón sano y en paz lo es todo, sobre todo para una buena recuperación. Acabo de darme cuenta que, por mucho que luches con todas tus ganas y todo tu corazón, incluso a contracorriente, corres el riesgo de morir ahogado. Y, por suerte, a mí me acaban de salvar", apuntó en sus redes sociales.

Durante su recuperación, la influencer tuvo que cancelar compromisos laborales y detener temporalmente sus entrenamientos. En sus redes, compartió mensajes de concienciación sobre la importancia de donar sangre y de cuidar la salud física y mental. Desde entonces, se ha mostrado más comprometida con su bienestar personal y ha recalcado la necesidad de escuchar al cuerpo y mantener hábitos saludables prolongados en el tiempo.

Su historia de amor con Patric Gabarrón

En el terreno sentimental, Anabel Hernández atraviesa una etapa especialmente feliz. Desde hace un tiempo mantiene una relación con Patric Gabarrón, futbolista murciano del SS Lazio que en su día formó parte del FC Barcelona B antes de consolidar su carrera en la Serie A italiana. La pareja vive entre España e Italia, y comparte numerosos momentos de su día a día a través de las redes sociales.

En las fotografías que publican juntos se les ve disfrutando de escapadas románticas, cenas y viajes a destinos exóticos. Ambos muestran una gran complicidad y no dudan en expresarse cariño públicamente:

"No solo estoy agradecida por tenerte y porque me haces la vida más bonita, sino también porque estoy profundamente orgullosa de ti", comentó Anabel en una de sus publicaciones dedicadas a su pareja.