Carmen Lomana sentencia con sus críticas a Victoria Beckham tras su conflicto con su hijo Brooklyn

La indirecta de Brooklyn a su madre, Victoria Beckham, al reaparecer con su mujer tras el escándalo: "Es la imagen más buscada del momento"

La guerra de los Beckham continúa trayendo cola. El distanciamiento entre Brooklyn con sus padres, David y Victoria Beckham, tiene a medio mundo pendiente de cualquier nuevo dato que aporte algo de luz a este culebrón familiar. En este punto, Rebeca Loos se ha pronunciado en '¡De viernes!' sobre los polémicos contratos de confidencialidad del matrimonio para sus empleados y ahora es Carmen Lomana quien habla de una de sus mayores enemigas.

Carmen Lomana sentencia a Victoria Beckham

Carmen Lomana lo tiene claro y se posiciona del lado de Brooklyn Beckham y su mujer, Nicola Peltz, sobre todo por lo que ella considera un desplante por parte de la suegra hacia su nuera: "Esa actitud en esas fotos me ha parecido de quinta. Para eso no invites a tu hijo a hacerse una foto, me parece una birria", considera Lomana. Pero, lejos de opinar solo de este revuelo familiar, Carmen ataca a la 'Spice pija' y la sentencia como 'culpable' de todo este conflicto familiar:

"Yo creo que mide 1,50. Es muy pequeña. En el Reino Unido no la traga casi nadie. Me pega mucho que le haya hecho como desprecios como diciendo 'aquí yo soy la reina'. Hay muchas mujeres que tienen celos de las nueras y Nicola es de una de las familias más ricas de Estados Unidos. Estoy casi segura, a un ochenta y nueve por ciento, de que ella es la culpable", sentencia Carmen Lomana. Además, cuenta Carmen que coincidió con Victoria hace tiempo en un restaurante y la sensación que tuvo de ella es que le chocó.