Brooklyn ha sido pillado en Malibú junto a su esposa en pleno drama familiar: las imágenes

Rebecca Loos rompe su silencio y sale en defensa de Brooklyn Beckham en la guerra contra sus padres, David y Victoria

El distanciamiento entre Nicola Peltz, mujer de Brooklyn Beckham, y su madre, Victoria Beckham, es evidente desde que en 2022 sucedió un polémico episodio durante la boda de los dos jóvenes. El hijo de la exmiembro de 'Spice Girls' bailó con su madre en vez de con su pareja el día más importante de sus vidas.

Brooklyn hizo comentarios públicos sobre este suceso que desencadenó una polémica en la familia, pero parece ser que con el gesto que ha hecho en las últimas horas queda más que claro cuáles son sus señales hacia su madre. Recordemos que los Beckham atraviesan un momento complicado, ya que el hijo de la mítica pareja anunció la ruptura total con sus padres y les acusó de una adolescencia complicada.

Lo último que se sabe de la polémica en los Beckham

En 'El tiempo justo' hemos podido ver la forma en la que llevan el escándalo tanto Brooklyn como Nicola Peltz. Ambos han sido fotografiados en una escena romántica cuando paseaban por la playa de Malibú (California). Lo hacen junto a su perro, con el claro mensaje de que el matrimonio está más unido que nunca.

Se encuentran tranquilos y agusto durante un paseo lleno de amor. Brooklyn manda así un mensaje a su madre al demostrar que está agusto tras saltar a los medios el escándalo que mira con atención la crónica social del continente europeo.

"Es la imagen más buscada del momento", asegura César Muñoz, como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. La polémica, por la que ha llegado a pronunciarse incluso Rebecca Loos -la presunta amante de David Beckham-, que mostró su apoyo a Brooklyn, parece que a la pareja no les está generando algún tipo de preocupación con su acercamiento y felicidad aparente en sus rostros.