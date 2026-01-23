Fat Tony afirma que tenía ganas de compartir lo que ocurrió porque había recibido muchas preguntas al respecto

La polémica entre Brooklyn Beckham y sus padres sigue dando de qué hablar. Ahora, el dj de la boda de Brooklyn y Nicola Peltz, Fat Tony, reconoce que el baile madre e hijo fue “realmente incómodo”. Así lo ha confirmado en una entrevista en ‘This Morning de ITV’, donde ha explicado que ha estado en varios de los eventos familiares antes de pinchar en este enlace matrimonial, según 'People'.

Fat Tony afirma que tenía ganas de compartir lo que ocurrió porque había recibido muchas preguntas al respecto, sobre todo desde la publicación de Brooklyn en la que recalcó que su madre “secuestró” su primer baile con Nicola.

Nicola salió de la sala “llorando desconsoladamente”

El dj relata que la boda duró tres días: “Hice la fiesta de bienvenida, luego la boda y un brunch el domingo, que fue la parte más incómoda porque todo lo que había pasado la noche de bodas se habló entre los invitados a la mañana siguiente”. Tony asegura que Marc Anthony llamó a Victoria a la pista de baile mientras sonaba una canción latina y, según él, lo que le pareció inapropiado fue el momento escogido para que bailasen juntos.

"Básicamente, Marc Anthony estaba actuando en el escenario y luego llamó a Brooklyn para que subiera al escenario. Brooklyn subió al escenario y todos esperaban que fuera Nicola quien subiera y hiciera el primer baile. Marc Anthony pidió a 'la mujer más hermosa de la sala' que subiera al escenario y él dijo: 'Victoria, ven al escenario.’”, señala.

Tony recuerda que Brooklyn estaba “destrozado” cuando su madre se juntó a él delante de los invitados “porque pensaba que iba a bailar por primera vez con su esposa”. Pero al final, Nicola salió de la sala “llorando desconsoladamente”.

"Brooklyn está atrapado en el escenario y luego hacen este baile y Marc Anthony dice, 'Pon las manos en las caderas de tu madre', y es latino, era cosa latina. Toda la situación fue realmente incómoda para todos en la sala", resalta el dj, quien ha resaltado que los Beckham son una “familia muy bailarina y unida que ama bailar”.

"Nunca me he sentido tan incómodo o humillado en toda mi vida”, reconoce Brooklyn

Brooklyn subió unas imágenes a Instagram para relatar cómo cientos de invitados en la boda vieron a su madre bailando “de forma muy inapropiada” con él cuando debería de haber tenido un momento romántico con su pareja. “Mi madre secuestró mi primer baile con mi esposa, que había sido planeado semanas antes para una canción romántica de amor”, empieza diciendo en la publicación.

“Delante de nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde se había planeado que fuera mi baile romántico con mi esposa, pero en su lugar mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Bailó sobre mí de forma muy inapropiada delante de todo el mundo. Nunca me he sentido tan incómodo o humillado en toda mi vida”, confiesa el joven. "Queríamos renovar nuestros votos para poder crear nuevos recuerdos del día de nuestra boda que nos traigan alegría y felicidad, no ansiedad ni vergüenza", añade.

"Llegó un punto en el que ya no podía soportarlo más", aclara el dj sobre la situación de Brooklyn

Para Tony, toda esta polémica gira en esos sentimientos de Brooklyn: “Todo esto tiene que ver con cómo se siente Brooklyn. Si siente que fue inapropiado y incómodo, lo fue y fue incómodo”. Tony dijo que le ha costado "mucho" que Brooklyn se pronuncie en sus redes sociales en un intento de cambiar la narrativa después de años de ser llamado "bebé de nepo" y le dijeron que "debería estar agradecido de tener el apellido familiar".

Y explica por qué Brooklyn ha usado las redes sociales para decir cómo se sentía: “Él ha hecho todo eso. Llegó un punto en el que ya no podía soportarlo más y quería alejarse, y esa era su forma de cerrar el capítulo”. "¿Creo que volverán a hablar? Por supuesto, en algún momento lo harán. Son familia. Pero el ruido tiene que calmarse, la gente debe dar un paso atrás. Vivimos en un mundo donde todos son juez, jurado y verdugo”, aclara. Pero recuerda que este baile “es una parte muy pequeña de un problema mayor”.