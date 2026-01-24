Fiesta 24 ENE 2026 - 18:27h.

El diseñador José Perea habla del clasismo que sufre en el mundo de la moda por haber salido en programas de televisión

Suso Álvarez, emocionado al hablar de su accidente en plena montaña: "Sé que me protegió mi padre"

Compartir







Esta tarde 'Fiesta' se desplazaba a la Feria del Turismo donde nuestra colaboradora, Amor Romeira, desfilará para el diseñador de moda José Perea. Antes de que se produzca el desfile, el programa conectaba en directo con el diseñador y este nos desvelaba los menosprecios que ha sufrido en el mundo de la moda de parte de grandes diseñadores como Ágatha Ruiz de la Prada.

José Perea presentará hoy su nueva colección compuesta por 100 vestidos que ha cosido él mismo en solo una semana: "Estoy feliz y contento de que la gente pueda ver mi arte", comentaba el diseñador, que además añadía: "El mundo de la moda es muy difícil, es muy clasista. Yo vengo de un pueblo muy pequeñito de Córdoba y es un lujo poder estar hoy aquí enseñando mis colecciones y que se me reconozca"

A raíz de esta declaración sobre el clasismo dentro de la industria de la moda, Amor Romeira le preguntaba al respecto y este revelaba: "Me duele mucho que para mí ha sido la oportunidad de mi vida, que Telecinco me abriese las puertas, he estado cosiendo en un montón de programas y gracias a eso la gente me reconoce. Me duele que eso para los grandes diseñadores de moda como puede ser Ágatha Ruiz de la Prada sea como una cosa negativa".

José Perea arremete contra Ágatha Ruiz de la Prada: "Para ella soy indiferente"

El diseñador siente que, en el mundo de la moda, a él lo tratan "de segunda" y destapaba los menosprecios que ha sentido por parte de Ágatha Ruiz de la Prada: "Creo que el saludo no hay que negárselo a nadie. Para ella soy como indiferente, como si no existiese y eso a veces me duele porque se que este mundo es muy complicado y creo que hay lugar para todos. La competencia no tiene que ser mala, tiene que ser buena", declaraba.

Según José Perea para otros diseñadores "el hecho de tener seguidores en redes sociales y que los programas de televisión cuenten con él, es algo negativo". Pese a estos menosprecios, José aseguraba: "Cuando nos hacen de menos eso significa que somos de más. Yo sé que algo bueno estoy haciendo porque si impacto por algo será".