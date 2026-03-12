Las palabras "kit de emergencia" se han convertido en una de las más buscadas por gran parte de los usuarios

Desde la pandemia y el apagón, la idea de comenzar a preparar un "kit de supervivencia" con los objetos básicos y necesarios en caso de guerra o catástrofe, empezó a ser un tema de conversación de lo más común de ver en redes sociales, a pie de calle e incluso en los informativos.

Estas tres palabras, se han convertido en una de las más buscadas por parte de los usuarios en las últimas semanas, algo que no sorprende debido a las guerras que, actualmente, alertan de una inestabilidad política más que evidente en algunas partes del mundo.

Hacer o comprar un kit de emergencia

Debido a la situación en la que se encuentra el mundo, es muy importante estar preparado para lo que pueda ocurrir. Es por esto que tener a mano un kit de emergencia, es casi una obligación para cualquier ciudadano que quiera tener algo a lo que recurrir en caso de guerra o cualquier otro tipo de conflicto o catástrofe.

Desde la Unión Europea, han optado por recomendar una serie de enseres básicos, además de muchos otros que quizás no son tan fáciles de pensar, pero son igual de importantes.

Si no se precisa del tiempo para hacer un kit propio, siempre se puede comprar uno ya hecho que cuente con lo aconsejado por la UE que, en caso de no tener nada, puede convertirse en una opción de lo más económica.

El kit aprobado por la Unión Europea

En concreto, los objetos esenciales con los que debe contar el kit son distintas linternas, una radio con carga solar y USB para poder cargar en ella móviles, hornillo de gas con cartuchos, cargador solar, filtro de agua, multiherramientas, pilas alcalinas y un botiquín de lo más completo.

Además de esto, es imprescindible contar con alimentos fáciles de preparar y con una fecha de caducidad amplia, aquellos no perecederos como las latas de conservas, que se pueden adquirir al por mayor y almacenar sin miedo a que se estropeen.

Las garrafas de agua también son esenciales por si no se tiene acceso al agua potable. Como recomendación, se aconseja unos 5 litros por persona.

El botiquín de primeros auxilios para situaciones de emergencia debe incluir: gasas estériles, vendas, tiritas de varios tamaños, esparadrapo, guantes de nitrilo, tijeras, suero fisiológico, antisépticos (alcohol/povidona), termómetro y mantas térmicas.