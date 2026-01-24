Lara Guerra 24 ENE 2026 - 09:30h.

Mayka Rivera desvela cómo es su actual relación con Pablo Moya, expareja con la que acudió a 'LIDLT'

Exclusiva | Mayka Rivera aclara su relación con Andrea Sabatini, tentador de Sandra en ‘LIDLT’ y participante de ‘GH DÚO’

Mayka Rivera llega a 'En todas las salsas' después de estar alejada de los focos desde hace un tiempo, sin embargo ahora llega al videopodcast con ganas de aclarar todos las informaciones que giran en torno a ella. Desde su encuentro con Mario Casas hasta sus conversaciones con Carlos Sainz, la que fuera participante de 'GH DÚO' se enfrenta a todos los rumores.

Rivera llegó al mundo de los realitys con 'La isla de las tentaciones' donde fue de pareja con Pablo Moya. En él pusieron a prueba su amor puesto que ella no tenía claro que él fuera igual que con ella cuando no estaban juntos. Tras una relación de tres años la pareja daba por finalizada su historia de amor porque Mayka no pudo resistirse a la tentación. Sin embargo, la pareja quiso darse una segunda oportunidad al volver de la República Dominicana que tampoco llegó a nada.

Desde entonces Pablo se alejó de los medios de comunicación y está centrado en su carrera de DJ. En este contexto, la exconcursante de 'GH DÚO' detalla si tiene relación actualmente con el que fuera su pareja y cómo es la relación entre ambos durante este tiempo ¡Dale al play para descubrirlo!

Después de estar lejos del foco mediático, Mayka Rivera llega a 'En todas las salsas' por todo lo alto y lo hace con un gran bombazo. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se sienta para hablar por primera vez de su encuentro con Mario Casas.

Asimismo, la exconcursante de 'GH DÚO' se pronuncia como nunca antes sobre la propuesta que le hizo el actor; además contesta directamente a Fani Carbajo quien cuestionó la veracidad de los hechos.

Mayka Rivera llega fuerte a 'En todas las salsas' con frentes abiertos y muchas ganas de hablar de todos los rumores, especialmente del que presenta Alba Carrizo donde plantea un posible acercamiento entre Andrea Sabatini, actual concursante de 'GH DÚO' y ella. La que fuera participante de 'GH' junto a Manuel y Lucía ha contado toda la verdad de su encuentro también con Mario Casas