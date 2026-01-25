Lara Guerra 25 ENE 2026 - 09:30h.

La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' desvela lo que sucedió con Carlos Lozano

Mayka Rivera (LIDLT) habla por primera vez de su encuentro con Mario Casas: “Lo que se contó es verdad, nunca he hablado”

Mayka Rivera se sienta en el videopódcast de 'En todas las salsas' pisando fuerte y es que después de estar durante un tiempo alejada de los focos, la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' tiene ganas de enfrentarse los rumores que giran en torno a ella y de los cuales no se ha pronunciado durante su ausencia.

Ahora se sienta dispuesta para aclarar todo. Si hay algo que no ha faltado en la vida de Mayka desde que es un personaje conocido son los bombazos sobre sus posibles nuevas parejas o líos como el que soltaba Alba Carrizo sobre un acercamiento entre Andrea Sabatini, actual concursante de 'GH DÚO' y ella.

Otro de los posibles romances de los que se ha hablado es el de Mayka con Carlos Lozano, actual concursante también del reality de 'GH DÚO'. Sobre este, la que fuera concursante no ha dudado en expresar como afrontó todas estas informaciones. La creadora de contenido se sincera como nunca para desvelar qué rumores son ciertos y como los vivió.

Programa completo: "¿Posible relación entre Mayka Rivera y Andrea Sabatini?

Entre otros posibles acercamientos, Carrizo saca a la luz una posible relación entre el italiano de 'GH DÚO' y Mayka Rivera. En este contexto, la que fuera concursante de 'LIDLT 2' se sienta 'En todas las salsas' para revelar toda la verdad sobre si tiene algo con Sabatini o no, y lo hace con móvil en mano. Además, cuenta toda la verdad sobre su encuentro con Mario Casas o sus conversaciones con Carlos Sainz.

La posible relación entre Mayka y Sabatini

Mayka Rivera se encuentra lista para despejar todos sus frentes abiertos y lo hace 'En todas las salsas' con muchas ganas de resolver todo aquello que se ha dicho sobre ella durante su periodo ausente ¡Descúbrelo en el programa completo de ‘En todas las salsas, en Mediaset Infinity!