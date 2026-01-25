Israel del Amo, vocal coach, alerta sobre la gira de 'La Oreja de Van Gogh': "No creo que pueda estar a la altura"

Paloma González, sin piedad sobre los looks de los Premios Feroz: "Parece que le ha pasado un camión por encima"

Compartir







Fue en abril de 2025 cuando 'La Oreja de Van Gogh' confirmaba lo que ya era un secreto a voces: el gran regreso de Amaia Montero, vocalista original. Algo que sucedía justo un año después de la salida de Leire Martínez de la banda. Desde entonces, la polémica y los rumores sobre lo que realmente habría propiciado que la segunda vocalista se fuese, rodean al grupo, que en estos momentos se prepara para su gira junto a Amaia, en la que recorrerán 15 ciudades españolas. Sin embargo, en ‘¡Vaya Fama!’ descubrimos que estos conciertos podrían estar en peligro.

Tras casi dos décadas como vocalista principal de 'La Oreja de Van Gogh', Leire Martínez dejaba el grupo en octubre del 2024. Una salida que se hizo oficial a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales la banda en el que explicaban que después de "mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones" y tras no conseguir "acercar" sus "diferentes maneras de vivir el grupo", había llegado el momento de separarse. Una decisión a la que más tarde Leire Martínez se refería como algo "muy doloroso para ella".

Israel del Amo, vocal coach, alerta: "Se escucha con una técnica vocal descuidada"

Mientras tanto, el grupo sigue adelante con los preparativos para su gira de vuelta con Amaia Montero que comenzará el 9 de mayo. No obstante, un vídeo que compartía la artista en los ensayos, en el que salía cantando 'Muñeca de trapo', hacía saltar todas las alarmas respecto a la calidad vocal de la cantante. Tanto es así, que las redes sociales se han llenado de críticas hacía ella en las que ponen en duda que pueda que pueda ofrecer un buen espectáculo en directo.

Sobre este polémico vídeo, el vocal coach, Israel del Amo, advierte sobre un posible futuro desgarrador para el grupo: "Tengo mis serias dudas de que Amaia Montero pueda ofrecer un buen directo vocal. Se escucha bastante descontrolada y con una técnica vocal un poco descuidada. Si no se cuida y no mantiene un entrenamiento especifico, no creo que pueda estar a la altura de la demanda vocal que le va a exigir el grupo".

La cantante tiene por delante una gira de más de 35 fechas confirmadas, siendo los meses de mayo y junio los más apretados, y tras el polémico vídeo, son muchos los fans de la banda que cuestionan si Amaia Montero podrá cumplir con las exceptivas. Incluso, algunos ya catalogan a la gira como un fracaso: "No creo que les vaya a salir bien. Están firmando su sentencia de muerte".