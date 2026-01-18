Antía Troncoso 18 ENE 2026 - 14:13h.

La hija de Terelu Campos se abre en canal y recuerda su pasado más duro junto a Carlo Costanzia: “Estábamos viviendo una montaña rusa”

Alejandra Rubio habla ilusionada de su proyecto profesional para este 2026: "Vamos con todo"

Compartir







Alejandra Rubio se sincera como nunca sobre su relación. La hija de Terelu Campos ha compartido un vídeo de lo más personal en sus redes sociales en el que hace una íntima reflexión sobre su vida sentimental, recordando su pasado más duro junto a su pareja y padre de su único hijo, Carlo Costanzia. La influencer, que no suele mostrar esta faceta más privada, sorprendía a sus seguidores con esta emotiva publicación.

Desde que comenzó su relación sentimental con Carlo Costanzia, en febrero de 2024, la pareja ha estado siempre en el punto de mira. Un noviazgo que se hacía público en la portada de una revista y que, desde el primer momento, fue puesto en tela de juicio. Cinco meses después de que saliese a la luz su relación, ambos comunicaron por medio de una exclusiva el embarazo de Alejandra Rubio, un anuncio inesperado que ambos afrontaban con mucha ilusión.

Además de por su relación, la pareja se ha visto envuelta en numerosas polémicas en los últimos años relacionadas con sus familias. Por un lado, Alejandra Rubio ha protagonizado varios desencuentros con su tía Carmen Borrego (actual concursante de 'GH DÚO') y su primo José María Almoguera, incluso este último aún no conoce al hijo de su prima, que hace poco cumplió un año.

Por otro lado, las polémicas memorias de Mar Flores, madre de Carlo Costanzia, en las que hablaba sin filtros sobre el lado más oscuro del padre de su hijo, han hecho que tanto Alejandra como Carlo se hayan visto involucrados en esta batalla, sobre la que Carlo Costanzia padre anunciaba hace unas semanas en '¡De viernes!' que emprendería acciones legales contra su exmujer.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Y es que, aunque Carlo Costanzia padre ha mantenido siempre que su relación con su hijo y Alejandra Rubio es buena, su último movimiento en redes sociales hacía saltar las alarmas de que esto podría haber cambiado, puesto que los ha dejado de seguir a ambos. Un gesto que se producía cuando Carlo hijo se ha mostrado más cerca y cómplice que nunca con su madre.

Alejandra Rubio habla del difícil comienzo de su relación con Carlo Costanzia

A pesar de todas estas controversias, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia continúan juntos y muy enamorados, haciendo frente juntos a todas las adversidades que se les presentan en el camino. Ha sido justo sobre esto sobre lo que la hija de Terelu Campos ha reflexionado en sus redes sociales compartiendo en un reel de Instagram un vídeo muy emotivo acompañado de una canción con mucho significado para ella y un texto con unas bonitas palabras sobre su relación.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Hacía mucho que no podía escuchar esta canción", comenzaba explicando en su publicación. "Sonaba en mis cascos cuando Carlo volvía del centro por la mañana y yo andaba hasta Nueva Numancia para pillar el metro a clase todos los días" Y es que en los inicios de la relación, Carlo Costanzia estaba terminando de cumplir su condena y tenía que ir a dormir a un centro de inserción social todas las noches.

Uno duro comienzo de su relación que Alejandra Rubio recuerda lleno de altibajos: "Estábamos viviendo en una montaña rusa constante, el machaque, los comentarios, las opiniones, mi embarazo, la incertidumbre, el miedo, el amor..." Ahora, la hija de Terelu Campos comparte feliz que todo eso quedó en el pasado, aunque confiesa: "Mentiría si dijera que no se me ninguna lágrima, pero ahora está sanando".

La colaboradora de 'Vamos a ver' cerraba esta publicación con una bonita reflexión: "Tengo un familia preciosa y no me arrepiento de nada en mi vida, todo lo que hemos y nos han hecho pasar, ha merecido la pena". Además, añadía: "No soy de compartir estas cosas pero me apetecía decirlo".