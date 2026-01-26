Alexia Rivas habla de su formación académica antes de salir en la tele

Rocío Molina 26 ENE 2026 - 08:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado todo lo que hizo antes de hacer la carrera de Periodismo y saltar después a la fama

Alexia Rivas se pronuncia sobre su intención de ser madre tras hacerse pública su nueva relación

Alexia Rivas se ha labrado toda una trayectoria en la televisión, pero antes de saltar a la fama y de estudiar periodismo, la exconcursante de 'Supervivientes' probó otras especialidades y trabajó otras cualidades de las que antes nunca ha hablado. Ahora en una entrevista para la revista 'Diez Minutos', la influencer ha detallado su formación académica y los cambios que hizo hasta llegar al punto en el que está en la actualidad.

La influencer de 33 años siempre ha dicho que su verdadera vocación era el Periodismo, pero no llegó a esta carrera de forma directa. En el camino, Alexia Rivas experimentó con otras especialidades y tuvo que perderse para saber lo que buscaba y quería de verdad. "Las cosas tienen que llegar cuando estás preparada", es la conclusión con la que se queda la joven después de haber aprendido, caído y también experimentado cambios y nuevas pruebas.

Si hay algo que molesta a la colaboradora de 'El tiempo justo' es que se juzgue sin conocer y que la gente se piense que está en la televisión "por ser mona". Ante esa falsa creencia, Alexia Rivas ha querido hablar claro de ese tema y puntualizar de donde viene y todo lo que ha hecho.

"No tengo un pelo de tonta", ha comenzado la influencer diciendo antes de detallar su trayectoria académica que siempre fue muy buena y que sus decisiones estuvieron guiadas siempre por sus padres. "Saqué muy buenas notas en Bachiller, pero mis padres me decían que estudiara otra cosa que no fuera Periodismo, otra cosa con más salidas", cuenta de por qué comenzó la carrera de Magisterio.

Alexia Rivas nunca se vio bien en esta carrera, pero tampoco ahí tomó la determinación para ser periodista. "Empecé Derecho, estuve tres años y al final se dieron cuenta (mis padres) de que tenía que estudiar Periodismo y me vine a Madrid", ha confesado de cómo logró convencer a todos de su auténtica vocación.

Pero la influencer también ha desvelado otros estudios no reglados y desconocidos para el público hasta ahora. La creadora de contenido toca el piano desde los seis años y ha estudiado mucho inglés desde su infancia. "Teníamos en casa un profesor nativo y cuando fui más mayor, me fui con familias a Londres. Llevo toda la vida estudiando y currando", reclama la colaboradora televisiva para dejar claro que en su trayectoria no le han regalado nada y que es más que "una cara bonita" en las pantallas.