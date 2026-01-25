Equipo Outdoor 25 ENE 2026 - 10:00h.

El exconcursante de ‘Gran Hermano' ha publicado en su perfil de Instagram dos vídeos con las reacciones inéditas de su madre y de su padre a su embarazo

Rodri Fuertes y Marta Castro enseñan la cara de su hija tras la revisión de la semana 26 de embarazo

La vida de Rodri Fuertes y Marta Castro dio un giro de 180 grados en septiembre de 2025, momento en el que anunciaron emocionados que esperan su primer hijo en común. Desde aquel instante, el exconcursante de 'Gran Hermano' y la influencer ha hecho partícipes a sus seguidores de cada paso en esta dulce espera, compartiendo los momentos más íntimos de su nueva realidad. Sin embargo, aún no habían compartido las reacciones de la familia ante la gran noticia.

El exnovio de Adara Molinero ha publicado en su perfil de Instagram dos vídeos con las reacciones inéditas de su madre y de su padre, dos formas de recibir la noticia que son el día y la noche, pero que captan a la perfección la magia del momento.

El primer vídeo nos traslada al salón de su padre. En una escena cotidiana, sentados en el sofá, el exnovio de Adara Molinero suelta la noticia. La respuesta de su progenitor es instantánea, una mezcla de incredulidad y alegría pura. "¿De verdad me lo dices, Rodrigo?", pregunta sin creérselo del todo durante unos segundos antes de fundirse en un abrazo.

Es un momento de conexión profunda donde el influencer, visiblemente emocionado, ve cómo su padre asimila que la familia crece. "Lo había pensado, pero no te quería decir nada", bromea el futuro abuelo, demostrando que la intuición familiar nunca falla.

Mientras que el encuentro con su padre fue pura ternura, la reacción de su madre ha aportado la dosis perfecta de realidad y espontaneidad. En un entorno mucho más relajado, en la terraza de un bar, el creador de contenido le da la noticia. La cara de su madre es de sorpresa absoluta, los ojos se le abren de par en par y su primera expresión es un "¡No jodas!" lleno de cariño e ilusión que ya ha desatado las risas de sus seguidores. Tras el shock inicial, la felicidad se apodera de ella al darse cuenta de lo que está por venir.

Al compartir estos vídeos, Rodri demuestra que la alegría por el nuevo miembro de la familia es un sentimiento compartido por todos. El nacimiento de este bebé supondrá un punto de inflexión para la pareja, pero también para sus padres, quienes se preparan ya para asumir su rol más especial, el de ser abuelos.