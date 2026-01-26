Estela Grande enseña su barriga postparto, 30 horas después de dar a luz a sus hijos por cesárea

Natalia Sette 26 ENE 2026 - 12:02h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comparte con sus seguidores cómo está su barriga tras la cesárea

Estela Grande comparte la complicación que le han diagnosticado en la fase final de su embarazo

Compartir







Estela Grande por fin tiene a sus pequeños con ella. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ anunciaba hace unos días que había dado a luz a sus mellizos, Luca y Liah. Aunque hubo complicaciones, todo se ha quedado en un susto y no puede estar más feliz y emocionada. Ahora, la influencer enseña su barriga postparto, 30 horas después de dar a luz a sus hijos por cesárea.

PUEDE INTERESARTE Críticas a Diego Matamoros por el dardo que ha lanzado a sus exparejas

Los bebés de Estela y Juan Iglesias, jugador del Getafe C.F., nacieron por cesárea debido a una miomectomía que le realizaron a ella hace dos años. El riesgo de que la cicatriz de la operación se le hiciera más grande o de que hubieran complicaciones era elevado y es por ello que optaron por esta forma de dar a luz.

Siempre transparente con sus seguidores, la expareja de Diego Matamoros ha querido compartir con ellos cómo tiene la barriga un día y medio después de la cesárea. “Menos de 30h post cesárea. El cuerpo de la mujer es una auténtica pasada”, ha puesto en sus ‘stories’ junto a una foto de ella con lo que queda de su barriga de embarazada.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La realidad es que han sido unos días tremendamente duros para Estela y su pareja. Tras muchas visitas al hospital durante el embarazo por riesgo de parto prematuro, sus pequeños llegaron antes de tiempo. Esto supuso que Luca estuviera unos días ingresado en la UCI, momentos que la propia influencer describe como “indescriptibles, indeseados, y agotadores”.

Tras cuatro angustiantes días, la creadora de contenido comparte su felicidad en un post de Instagram y asegura que ya están los cuatros juntos y bien. Aunque está 100% concentrada en sus bebés, sus seguidores la han acompañado durante todo el proceso y no quería dejar de enseñarles su cuerpo postcesárea. Una sinceridad que sus fans agradecen, pues no todas las influencers enseñan este lado más vulnerable del embarazo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La realidad es que, dentro de sus posibilidades, Estela ha estado entrenando durante el embarazo para seguir manteniendo en forma su cuerpo. "Si tu cuerpo, tu embarazo y tu médico te lo permite, es lo mejor que puedes hacer por tí y por tu bebé", escribía hace unas semanas en un post de Instagram. Todo esto con una sola intención: poder recuperarse mucho mejor tras dar a luz. Parece que el esfuerzo está dando recompensas y Estela no puede estar más orgullosa de ella y de su cuerpo.

A la influencer solo le queda disfrutar de esta nueva etapa que seguro que le traerá nuevos retos y mucha felicidad.