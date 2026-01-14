Alexia Rivas enseña la impactante evolución de su calva en cuatro meses

Rocío Molina 14 ENE 2026 - 10:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y colaboradora de 'El Tiempo justo' ha mostrado la evolución de su calva en cuatro meses

Alexia Rivas destapa que tiene alopecia areata y enseña la calva que tiene en la cabeza: "Al verla, vomité"

Compartir







Alexia Rivas está muy orgullosa de la mejora que está viviendo en la calva que tiene en la cabeza a raíz de haber desarrollado alopecia areata. La exconcursante de 'Supervivientes' y colaboradora de 'El tiempo justo' ha mostrado la impactante evolución en cuatro meses tras descubrir el pasado mes de octubre el claro que tenía en el cuero cabelludo.

Tras el shock inicial, la influencer de 32 años se ponía en manos de los médicos y de un tratamiento específico, además de ser altavoz para un problema que afecta a muchas mujeres y que lo mantienen en silencio. Pese a que han sido para ella meses muy difíciles y que en un principio le costó encajar lo que le estaba pasando, Alexia Rivas ha apostado por darle visibilidad y con su evolución también está trasladando un mensaje positivo para las que sufren su mismo problema.

La solución médica que está siguiendo rigurosamente pasa por infiltraciones de corticoides en la placa, una pastilla que toma por vía oral y dos sprays diarios. Es lo que necesita para su caso y ha querido especificar que esto está dirigido para quien sufre alopecia areata no una caída de pelo normal.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"No me preguntéis sobre caída de pelo general u otros tipos de alopecia. Yo puedo solo recomendaros médico o mi experiencia en areata", ha puntualizado la periodista, acompañando esta indicación de dos nuevas fotografías que muestran el cambio que se ha producido en cuatro meses.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El ver que cada vez hay más pelo que está naciendo por la zona y poblando la calva es algo que tiene muy ilusionada a la influencer. Alexia Rivas sabe que la evolución en este proceso es lenta, pero le resulta gratificante ver lo que ha conseguido en cuatro meses. "Tengo que tener paciencia", admitía al principio la exconcursante de 'Supervivientes', aunque ahora no puede evitar sentirse contenta.

El contar este problema que había sufrido dos meses en silencio fue el principio de ver la luz para Alexia Rivas. Ahora, el riguroso tratamiento que está llevando es el siguiente paso para poder recuperar el pelo y que desaparezca la calva que tanto le obsesiona. Las imágenes que ha compartido muestran una clara evolución y espera que siga avanzando a lo largo de los próximos meses.