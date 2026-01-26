Lorena Romera 26 ENE 2026 - 12:24h.

La presentadora de Informativos Telecinco se ha casado con su marido y horas después pasaba por quirófano

Carme Chaparro, tras pasar dos veces por quirófano por su enfermedad: "Dolores que me atraviesan"

Compartir







Carme Chaparro y su marido se han casado tras 25 años juntos. La periodista y presentadora, que ha estado al frente de Informativos Telecinco, ha compartido en Instagram unas preciosas fotografías del momento de su 'sí, quiero'. La pareja oficializaba su matrimonio horas de antes de que ella pasara por quirófano por la enfermedad por la que lleva luchando desde hace algún tiempo. "Gracias por convertir el día previo al miedo en un día de amor", le dice la escritora a su marido en esta emotiva publicación.

Para la de Salamanca, de 52 años, eso de "en la salud y en la enfermedad", nunca ha sido tan literal, escribe en este post. "A veces, la vida tiene un sentido del humor macabro. A veces, la felicidad y el miedo están obligados a convivir en el mismo minuto. 25 años juntos y dos hijas. Y el destino unió nuestra pequeña boda íntima (apenas los dos, las niñas, tres testigos, nuestros padres, y el ramo que mandaron mis amigas) con el precipicio del quirófano", comienza escribiendo la presentadora de Informativos Telecinco.

PUEDE INTERESARTE El desgarrador relato de Carme Chaparro sobre su año más complicado

La boda de Carme Chaparro y Bernabé Domínguez

Tal y como se ve en las imágenes que ha compartido a través de su perfil de Instagram, Carme Chaparro y Bernabé Domínguez se dieron el 'sí, quiero' ante notario. Un momento de lo más íntimo, pero emotivo. "Mientras firmábamos oficialmente ser marido y mujer, en casa nos estaba esperando una maleta para largas semanas en el hospital", cuenta la escritora de Venganza.

PUEDE INTERESARTE Carme Chaparro actualiza el estado de su enfermedad tras su doble operación

"Mientras firmábamos en casa nos esperaba una maleta para largas semanas en el hospital"

"Las fotos son la calma extraña de saber que, apenas unas horas después de ese beso legal, él me estaría sonriendo y diciéndome adiós en la puerta de un quirófano. Muy nervioso, pero ocultándolo. Dándome fuerzas, como siempre. Si algo te enseñan 25 años juntos es a no soltar la mano cuando todo se oscurece. Gracias, mi amor, por estar, antes, durante y, sobre todo, ahora", señala la periodista.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Una publicación en la q e le da las gracias a su marido por "la calma en medio del caos" y "por convertir el día previo al miedo en un día de amor". "Y por seguir ahí cuando me desperté", escribe Carme Chamarro. "Como les prometí a las niñas, este año era yo la que iba a tener el mejor -y auténtico- disfraz de Halloween", concluye la periodista y presentadora de Informativos Telecinco en esta publicación que acumula cientos de 'me gustas' y comentarios de enhorabuena.