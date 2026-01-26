Lorena Romera 26 ENE 2026 - 13:51h.

La influencer ha sido criticada por su comentario tras revelar el dinero que va a desembolsar por la boda de Suso y Marieta

Marta Peñate recibe una mala noticia tras sus pruebas médicas por el embarazo

Marta Peñate se ha visto obligada a aclarar la polémica que ha surgido a raíz de sus declaraciones por el dineral que le va a dar a Suso Álvarez y a Marieta por su enlace. "Odio las bodas", ha comentado la presentadora y colaboradora al recibir la invitación al enlace. Al revelar la suma de dinero que va a donarles a sus amigos, muchos se han preguntado si es una cantidad impuesta por la pareja. Tal ha sido el revuelo, por la influencer ha tenido que pronunciarse.

"Me ha llegado la invitación a la boda de Suso y Marieta", comentaba la que fuera concursante de 'Gran Hermano' en un storie. Lo que para muchos sería un detalle por parte del catalán y la influencer, parecía que la canaria se lo tomaba con un maltrato. Al menos, en un primer momento. Y es que la pareja de Tony Sonia continuaba señalando lo siguiente: "500 euros menos en el bolsillo, joder. Odio las bodas".

Pero Marta Peñate reconocía que declinar la invitación, en este caso, no es una opción. "Voy porque son ellos y amo a Suso", señala en esta misma publicación. Un post que rápidamente se ha convertido en objeto de debate, generando una gran polémica en redes sociales. Tanto, que la presentadora de Tentaciones Privé ha tenido que matizar sus propias palabras.

"He dicho que odio las bodas, y habría que normalizarlo. Hay gente que odia las bodas, como yo. Ni siquiera me he casado de forma normal porque odio las bodas. Dije que serían 500 euros menos para el bolsillo y ha habido gente preguntándome que si Marieta y Suso me han pedido ese dinero para la boda y obviamente que no... ", ha señalado.

En este sentido, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha querido ser muy clara y puntualizar que fue una "cantidad" que lanzó al azar porque "todo el mundo sabe que las bodas cuestan un dinero". Y que todo era algo que comentaba en tono de humor.

Y, como decía, aunque no le gustan ese tipo de celebraciones, en esta ocasión decide acudir porque quiere "vivir ese momento con ellos", señala. "Les quiero. No iría si no les quisiera. Odiando las bodas, tengo que querer a la pareja para ir", ha dejado claro Marta Peñate. En este sentido, la que fuera concursante de 'Gran Hermano', 'Supervivientes' y 'LIDLT' ha puntualizado que es "la primera boda" a la que va -exceptuando la de su hermana-.