Garbiñe Muguruza da a luz a su primer hijo junto a Arthur Borges: "Nuestro pequeño milagro"

La extenista ha desvelado la noticia a través de sus redes sociales, donde ha publicado dos imágenes de su primogénito

Garbiñe Muguruza anuncia que está embarazada de su primer hijo un año después de casarse con Arthur Borges

Garbiñe Muguruza está de enhorabuena. La extenista ha anunciado este lunes 26 de enero que ya se ha convertido en madre de su primer hijo, fruto de su matrimonio con Arthur Borges.

"Nuestro pequeño milagro", ha confesado en su perfil de las redes sociales junto a dos imágenes en blanco y negro de los pies y las manos del recién nacido.

Tal y como ha desvelado, han decidido llamar a su primogénito Marcos Borges Muguruza. El pequeño vino al mundo hace siete días, y este lunes "cumple una semana desde su llegada", ha destacado.

Por el momento, la exdeportista no ha revelado más detalles sobre su maternidad, aunque todo apunta a que ha dado a luz en Ginebra, donde estableció su residencia hace casi dos años.

Fue a finales de septiembre de 2025 cuando la hispano-venezolana desveló que estaba embarazada de su primer hijo casi un año después de contraer matrimonio en octubre de 2024 con Borges. Una ilusionante noticia que llegaba un año y medio después de que Muguruza comunicara su retirada del tenis profesional.

La pareja, que se conoció en 2022 en Central Park, Nueva York, cuando el empresario la reconoció y le pidió una fotografía siempre ha mantenido un perfil relativamente discreto, aunque se han dejado ver juntos en algunos eventos, como durante la entrega de los Premios Laureus 2025.

Su retirada del tenis

Garbiñe ya se había alejado progresivamente de la competición profesional a principios de 2023, cuando jugó su último partido. No fue hasta abril de 2024, en un acto celebrado en Madrid durante los premios Laureus, cuando comunicó oficialmente su retirada. "Hasta aquí he llegado… He escrito mi propia historia, y es fantástica", aseguró entonces.

En aquel momento, reconoció que el tenis había sido su mundo durante muchos años, pero que quería volcarse de lleno en su vida personal y dedicarse a otros campos.

Tras el anuncio de su retirada, Muguruza ha seguido vinculada al tenis como directora de las Finales WTA, convirtiéndose en la primera exjugadora en asumir esa responsabilidad.