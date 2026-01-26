Redacción Cataluña 26 ENE 2026 - 12:53h.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha condenado los hechos y ha señalado que "el odio no tiene cabida en una Barcelona plural y respetuosa"

Los recintos hebreos de los cementerios de Les Corts, Collserola y Sant Andreu han permanecido cerrados durante el fin de semana

BarcelonaLa Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la Comunidad Judía de Barcelona (CJB) han denunciado "actos de vandalismo" en varias tumbas del recinto hebreo del cementerio de Les Corts. Un ataque que "supone una grave ofensa a la memoria de los fallecidos y un atentado contra los valores de convivencia, respeto y libertad religiosa".

"Exigimos a las autoridades la máxima firmeza frente al antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones, la identificación de los autores de estos hechos y que sean perseguidos y juzgados conforme a la ley", han destacado en un comunicado en el que han añadido que "la lucha contra el antisemitismo no es solo una responsabilidad institucional, sino un compromiso de toda la sociedad"

Ante esta situación, la Comunidad Judía de Barcelona solicitó a sus miembros que evitasen acudir a estos recintos durante el fin de semana. "En estos momentos se está recabando toda la información necesaria para evaluar la situación con precisión, adoptar las decisiones oportunas y formalizar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes".

"De la incitación al ataque directo"

Un acto vandálico del que "confían" en la actuación de las autoridades con "la diligencia necesaria ante unos hechos que atentan contra la dignidad de las personas, la memoria de nuestros difuntos y la convivencia en nuestra ciudad".

"Anteriormente, los antisemitas señalaron al colegio judío de Barcelona, exponiendo y poniendo en riesgo a cientos de menores. También se han señalado comercios y lugares de trabajo de ciudadanos judíos en la ciudad. Con estos hechos, el nivel de antisemitismo da un salto alarmante, pasando de las palabras a las acciones, de la incitación al ataque directo", ha lamentado la Comunidad Judía.

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha condenado estos hechos y ha señalado que "el odio no tiene cabida en una Barcelona plural y respetuosa", ha trasladado su apoyo a la Comunidad Judía de la ciudad y ha dicho que el consistorio trabaja para identificar a los responsables, mientras que Cementiris de Barcelona está colaborando con las autoridades para facilitar la investigación, incluida la revisión de la información disponible y los elementos de seguridad existentes.

El Ayuntamiento de Barcelona lamenta el ataque

El Ayuntamiento de Barcelona ha lamentado el ataque vandálico, que ha calificado de unos hechos "intolerables que atentan contra la dignidad de los difuntos, el respeto debido a los espacios de duelo y la convivencia". Desde el consistorio aseguran que están trabajando con las comunidades afectadas, en particular con la Comunidad Judía de Barcelona y el Rabinat, para ejecutar medidas de restauración y de recuperación del espacio afectado y señalan que estudiará presentar de forma conjunta una denuncia ante la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona.

Para preservar el espacio y garantizar la seguridad, los recintos hebreos de los cementerios de Les Corts, Collserola y Sant Andreu han permanecido cerrados hasta el lunes. Una decisión que el presidente del Partido Popular de Barcelona y del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado y ha exigido la "reapertura inmediata" de estos espacios con vigilancia permanente.

Sirera ha pedido al consistorio que dote estos espacios de vigilantes o agentes cívicos y que instale cámaras de seguridad para garantizar la protección de la comunidad afectada: "Cerrar no protege la dignidad. La dignidad se protege garantizando seguridad y presencia institucional".

También ha añadido que "el vandalismo no puede mandar más que las instituciones", por lo que ha reclamado una respuesta inmediata al Ayuntamiento de Barcelona por estos hechos y ha expresado que es necesario abrir una investigación policial para identificar a los autores y adoptar medidas para que no vuelva a suceder.

Israel pide medidas "inmediatas"

La Embajadora de Israel en España, Dana Elrich, ha manifestado que "el antisemitismo, en cualquiera de sus formas, no puede ser tolerado bajo ningún concepto" en un mensaje en 'X', en el que ha añadido que la lucha contra el odio y la intolerancia es una responsabilidad de toda la sociedad y no sólo de los judíos.

El Gobierno israelí, a través de la cuenta de su Embajada en España, ha condenado el acto de vandalismo, que ha tildado de despreciable, y ha pedido a las autoridades que tomen medidas "inmediatas" para resolver la situación.

En el caso de la cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, se han referido al ataque como un "acto despreciable" que "es resultado de la campaña antiisraelí del gobierno de Sánchez."