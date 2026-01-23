Natalia Sette 23 ENE 2026 - 17:29h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela el regalo que le hará a Suso Álvarez por su cumpleaños

Marieta ha vuelto ha demostrar su amor por Suso Álvarez con un gesto muy especial hacia él. Después de enseñar el increíble obsequio que le hizo hace unas semanas, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ vuelve a sorprender con un original regalo de cumpleaños.

Con motivo del cumpleaños del colaborador de televisión, ha sido ella misma quien ha querido compartir a través de sus ‘stories’ de Instagram cuál ha sido el regalo que le ha hecho a su futuro marido. Esta vez ha escogido algo con mucho significado, que podrán disfrutar en pareja y que refleja sin duda lo enamorada que está de él.

La ganadora de ‘Gran Hermano DÚO’ ha publicado un vídeo en el que cuenta la decisión que tomaron juntos hace un tiempo y que explica el regalo que le hará. “Ahora mismo es el cumpleaños de Suso y llegamos al acuerdo de regalarnos un viaje”, cuenta Marieta. Una manera muy bonita de prometerse que seguirán pasando el tiempo juntos.

Desde que hicieron pública su historia de amor, hace ya más de un año y medio, Suso y Marieta no han dejado de demostrar lo unidos y enamorados que están. Las muestras de cariño, los planes de futuro y los detalles mutuos forman una parte fundamental de su relación y así lo demuestran cada día. Esta vez, acordándose del pacto que un día hicieron la influencer le regalará un viaje y aunque no ha dado pistas del destino, seguro que será una experiencia que no olvidarán jamás.

Esto deja claro una vez más que la pareja está pasando por el momento más dulce de su relación. Con la boda a la vuelta de la esquina y todos los preparativos que eso conlleva, una escapada romántica les servirá para olvidarse por un momento de todo lo que tienen que hacer y centrarse solo en ellos y en pasar tiempo juntos. No cabe duda que compartirán todos los detalles a través de sus redes sociales e informarán a sus seguidores de cada paso, como siempre han hecho desde que su relación comenzó.