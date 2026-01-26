Marta Peñate descubre la enfermedad que sufre, motivo de sus abortos espontáneos: "Tiene medicación"

Lorena Romera 26 ENE 2026 - 18:20h.

Marta Peñate tiene SAF: qué es, síntomas y tratamiento de esta enfermedad autoinmune que provoca abortos espontáneos

Marta Peñate recibe una mala noticia tras sus pruebas médicas por el embarazo

Marta Peñate ha descubierto la enfermedad que sufre. La colaboradora de televisión, de 35 años, ha recibido los resultados de sus pruebas inmunológicas, que han sido clave para determinar que tiene SAF, una enfermedad autoinmune directamente relacionada con los abortos espontáneos, algo que ella ha sufrido en dos ocasiones. Tal y como ha puntualizado la exconcursante de 'Gran Hermano', participante de 'LIDLT' y ganadora de 'Supervivientes All Stars', "tiene medicación".

La presentadora de 'Tentaciones Privé', el nuevo videopodcast de Mediaset Infinity, llevaba semanas esperando los resultados de estas pruebas, que han sido concluyentes. Marta Peñate tiene SAF, una enfermedad autoinmune cuyas siglas responden al síndrome antifosfolípido (también conocido como síndrome de Hughes).

Tal y como apuntan desde la organización de Reproducción Asistida, "se caracteriza por trombosis arteriales, venosas o de pequeño vaso" y está directamente relacionada con "abortos espontáneos, pérdidas fetales y/o nacimientos prematuros".

Síntomas del SAF, la enfermedad de Marta Peñate

Se trata de una enfermedad poco frecuente. Desde el la citada web apuntan a 40-50 casos de 100.000 habitantes. En este sentido, "la incidencia del SAF es más alta en mujeres jóvenes, diagnosticándose frecuentemente entre los 30-40 años". En cuanto a lo que los síntomas respecta, "hay ocasiones en las que no se presenta ninguna sintomatología.

No obstante, se predispone a un mayor riesgo de trombosis en ciertas situaciones". A lo que sí apuntan los expertos, es a que el SAF "puede tener manifestaciones clínicas variadas" que van desde la trombosis, los abortos recurrentes, la preeclampsia, el crecimiento fetal retardado, el accidente cerebrovascular y ataque isquémico transitorio, el deterioro cognitivo y otras manifestaciones neurológicas como la migraña, la trombocitopenia o la piel de aspecto marmolado.

El tratamiento del síndrome antifosfolípido

En cuanto al tratamiento -del que ha hablado la propia Marta Peñate en sus stories- está enfocado a "disminuir el riesgo de formación de coágulos sanguíneos". Tras conocer su diagnóstico, la exconcursante de 'Gran Hermano', participante de 'La isla de las tentaciones' y ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha tomado una importante decisión: visibilizar su caso.

"Tiene tratamiento", ha dejado claro la influencer. "No pensaba hacerlo, pero quiero que conste y, si puedo ayudar... explicaré ciertas cosas", ha señalado la colaboradora y presentadora, a la que han detectado algo más ("una tontería") que, de momento, ha decidido no compartir públicamente. "Lo peor, el SAF. Todo lo demás, okey", ha comentado la de Las Palmas de Gran Canaria.