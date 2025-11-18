Natalia Sette 18 NOV 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' desvela cuál es su relación con Tania Déniz y si quedaron explícitamente para grabar el video

Maica Benedicto desvela los mensajes que se ha enviado con Albert Barranco tras su polémica

¿Son Maica Benedicto y Tania Déniz amigas o les une un enemigo en común? Esto es lo que se han estado preguntando los seguidores de ambas influencer desde que publicaron en su Tik Tok un video con una indirecta hacia Albert Barranco. Ambas comparten algo que las marcó: su romance con el soltero de ‘La isla de las tentaciones’. Ahora, Maica se pronuncia por primera vez sobre su vídeo viral con Tania.

Maica Benedicta llega a ‘En todas las salsas’ dispuesta a contarlo todo y responder a las preguntas más salseantes de los colaboradores. Después de opinar abiertamente sobre el paso de Albert Barranco por ‘La isla de las tentaciones’, la influencer se sincera sobre su encuentro con Tania y el video que grabaron. Pero antes, Maica aclara qué tipo de relación tiene con la canaria. “Cuando Barranco habló mal de ella en la casa intenté defenderla”, comienza explicando.

La creadora de contenido asegura que a pesar de no conocerla por aquel entonces, le pareció “denigrante lo que estaba diciendo Albert de ella” y salió en su defensa. Como agradecimiento, Tania subió una historia a su Instagram tachando a Maica de ser “muy real”. Fue a raíz de ahí que ambas comenzaron a intercambiar mensajes y terminaron grabando el famoso video que decía: “Compartes a la persona con quien compartes todo: gustos pero también traumas”.

Maica Benedicto desvela si quedó con Tania Déniz explícitamente para grabar el video

Después de aclarar que antes de estar con Albert Barranco no sabía quién era Tania Déniz, la ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ confiesa si quedó con Tania explícitamente para grabar el video con una indirecta muy directa al tentador de ‘La isla de las tentaciones. Transparente como siempre, Maica no tiene reparo en contar qué fue lo que pasó realmente.

Maica Benedicto llega al plató de ‘En todas las salsas’ dispuesta a adentrarse en todas las polémicas en las que se ha visto envuelta últimamente. Tras pronunciarse sobre la participación de Albert Barranco en ‘La isla de las tentaciones’ y dedicarle una canción de Rosalía, la influencer opina sobre la relación de Violeta y Edi y cuenta el último rifirrafe que ha tenido con Óscar Landa ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!