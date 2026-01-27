Marina Ruiz cuenta el incómodo episodio que vivió en un restaurante

Natalia Sette 27 ENE 2026 - 10:00h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' desvela que le ha pasado durante su viaje a Baqueira

Marina Ruiz preocupa a sus seguidores: "La vida me ha dado una sacudida"

Marina Ruiz ha vuelto a demostrar la naturalidad y transparencia que la caracterizan contando el incómodo episodio que vivió en un restaurante. La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, que desde su paso por ‘Me quedo conmigo’ se muestra mucho más abierta a la hora de hablar de su día a día, ha relatado a través de sus redes sociales qué le ha pasado durante su viaje a Baqueira.

“Es un poco escatológica esta historia”, ha comenzado advirtiendo a sus seguidores. Marina cuenta que durante su viaje a Baqueira decidió ir a cenar a un restaurante, el problema es que no se encontraba bien de la tripa. “Yo ayer me encontraba un poco pachuchilla y no tenía muchas ganas de cenar pero fui”, ha confesado con sinceridad. Aún así, decidió ir y cenar.

Durante la cena tomó algo que no le sentó nada bien. “Le quise meter a mi cuerpo lo que no tenía que darle. Conforme le di a mi cuerpo alegría, me salió porque se me cortó la cosa”, ha relatado sin filtros. Encontrándose mal de la tripa, no debería de haber comido lo que comió y esto desembocó en un momento de mucho apuro para ella.

Lo que quiere destacar la expareja de Omar Sánchez de esta indeseada situación es el trado humano que recibió por parte del personal del restaurante. “No sabéis los chavales que buen trato tuvieron”, ha dicho muy agradecida. Maria ha querido poner en valor la empatía y la rapidez con la que la ayudaron en un momento tan delicado.

La historia no terminó ahí. Al salir del local, la influencer se encontró con otro contratiempo: no había taxis disponibles para volver al hotel. Fue entonces cuando uno de los trabajadores del restaurante se ofreció a ayudarla. “No había taxi y fue uno de ellos el que nos trajo al hotel”, ha continuado explicando.

Marina no ha dudado en mencionar a la persona que la ayudó y con quién está muy agradecida. “Gaetano, te quiero, me salvaste la vida”, ha terminado diciendo intentando aportar un toque de humor a la situación. Una experiencia que podría haber sido muy embarazosa para ello, terminó demostrándole que existe gente muy amable.