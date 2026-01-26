Lorena Romera 26 ENE 2026 - 16:56h.

La ex de Yulen Pereira emite un comunicado advirtiendo al exconcursante de 'Gran Hermano 19'

Duro altercado entre Jeimy Báez y Adrián Creus en un bar: "Me tiró una copa encima"

Jeimy Báez ha estallado contra Adrián Creus, amigo íntimo de Yulen Pereira, tras salir a la luz las informaciones sobre su presunto altercado. La exnovia de Carlo Costanzia y exconcursante de 'GH VIP' ha emitido un comunicado a través de su perfil de Instagram en el que lanza duras acusaciones contra el exconcursante de 'Gran Hermano 19' y le advierte de que "no se va a callar".

La de Barcelona, de ascendencia dominicana, de 29 años, ha sido muy contundente. Lo ha hecho a través de un comunicado que ha emitido a través de sus stories de Instagram después de ver cómo Adrián Creus se sentaba este mismo fin de semana en el plató de 'Fiesta' para contar lo que, presuntamente, habría ocurrido en un bar. "Me tiró una copa y me miró de forma desafiante", asegura el exconcursante de 'GH', que también alega que Jeimy le amenazó.

La relación de Jeimy Báez y Adrián Creus

Pero, ¿qué une a Jeimy Báez a Adrián Creus? "Nos conocimos en una discoteca y tuvimos algo esporádico. Yo en ese momento no sabía que se estaba conociendo con Yulen Pereira, que es mi amigo, así que se lo conté, evidentemente. Yo creo que no supera y me echa a mí la culpa de no haber podido tener algo más allá de Yulen por eso", expresa Creus, desvelando el que habría sido el motivo de la ruptura entre el esgrimista y la influencer.

Pero ella tiene su versión de los hechos. La catalana asegura que esa noche estaba "indispuesta" y que eso no fue "ningún romance". También dice que "sorprende el tiempo de algunos "deportistas de élite" para correr a Telecinco mientras otros no tienen tiempo ni para ver a sus hijos", escribe a través de sus stories, lanzando también este dardo al padre de su criatura.

"Ya no estoy embarazada y no me pienso callar"

"Ya no estoy embarazada y no me pienso callar ni una colgada más. Ojito con hablar de una menor y de una situación de la que no tienes ni idea", advierte Jeimy Báez, que ha estallado a través de su perfil oficial de Instagram contra Adrián Creus. "Como amigo, mi deber era decírselo", asegura en el programa el que fuera concursante de 'Gran Hermano', que tuvo un lío con la barcelonesa mientras ella "estaba conociendo" al esgrimista (que, de momento, no se ha pronunciado al respecto).