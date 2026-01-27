Manuel González, sobre Lucía Sánchez en 'GH DÚO': "Me acuerdo un montón de ella aquí"
El concursante se sincera junto a sus compañeros sobre su relación con la que fue su pareja
Manuel González ha recordado a Lucía Sánchez, su expareja, en 'GH DÚO'. El concursante tiene claro que viene al reality de Telecinco a "disfrutar" junto con su hermana para, como él mismo ha confesado en la señal 24 horas -que se puede seguir por Mediaset Infinity-, evadirse de todo lo que hay fuera.
Mientras cenaba con Juanpi, Sandra Barrios y su hermana Gloria, Manuel González recordaba a la influencer. Dice que le tiene cariño y recuerda buenos momentos junto a ella. "¿Te puedes creer que me acuerdo un montón de ella aquí?", le lanza a Gloria. El gaditano le desea todo lo mejor a Sánchez, tras una prueba de amor que todos pudimos ver cuando acudieron juntos a 'La isla de las tentaciones'.
"Y se merece que le vaya muy bien y que encuentre a un chaval que la respete porque la chavala no ha tenido suerte la verdad", aclara como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Sus compañeros le preguntan sobre el momento en el que todo cambió y empezó una bonita amistad.
"Le sigo guardando cariño"
Manuel explica que entró en las instalaciones de Mediaset Infinity y se la encontró "en maquillaje". "Hablé tres palabras, m e fui para los camerinos y me vino a buscar. Estuvimos hablando y ya está", relata.
González cuenta cuáles son sus sentimientos hacia Lucía Sánchez en la actualidad. "Yo le tengo mucho cariño, le sigo guardando cariño. No quiero que le pase nada malo", asegura.
Además, ha querido aprovechar y lanzarle un mensaje a Juanpi y Sandra tras sus altibajos emocionales. "Os veo y veo reflejada la historia mia. A ustedes os veo bien", les transmite.