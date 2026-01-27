Manuel González, sobre Lucía Sánchez en 'GH DÚO': "Me acuerdo un montón de ella aquí"

GH DÚO Madrid, 27 ENE 2026 - 00:00h.

El concursante se sincera junto a sus compañeros sobre su relación con la que fue su pareja

Lo que no se vio en 'GH DÚO: Cuentas pendientes' del estallido de Cristina Piaget: su petición desde el jardín y su conversación con Antonio Canales

Compartir







Manuel González ha recordado a Lucía Sánchez, su expareja, en 'GH DÚO'. El concursante tiene claro que viene al reality de Telecinco a "disfrutar" junto con su hermana para, como él mismo ha confesado en la señal 24 horas -que se puede seguir por Mediaset Infinity-, evadirse de todo lo que hay fuera.

Mientras cenaba con Juanpi, Sandra Barrios y su hermana Gloria, Manuel González recordaba a la influencer. Dice que le tiene cariño y recuerda buenos momentos junto a ella. "¿Te puedes creer que me acuerdo un montón de ella aquí?", le lanza a Gloria. El gaditano le desea todo lo mejor a Sánchez, tras una prueba de amor que todos pudimos ver cuando acudieron juntos a 'La isla de las tentaciones'.

"Y se merece que le vaya muy bien y que encuentre a un chaval que la respete porque la chavala no ha tenido suerte la verdad", aclara como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Sus compañeros le preguntan sobre el momento en el que todo cambió y empezó una bonita amistad.

"Le sigo guardando cariño"

Manuel explica que entró en las instalaciones de Mediaset Infinity y se la encontró "en maquillaje". "Hablé tres palabras, m e fui para los camerinos y me vino a buscar. Estuvimos hablando y ya está", relata.

González cuenta cuáles son sus sentimientos hacia Lucía Sánchez en la actualidad. "Yo le tengo mucho cariño, le sigo guardando cariño. No quiero que le pase nada malo", asegura.