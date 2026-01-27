Lara Guerra 27 ENE 2026 - 21:20h.

'En todas las salsas' trae a Marta Peñate, quién desvela numerosos detalles de su nuevo videopodcast 'Tentaciones Privé'

Exclusiva | El estado de la relación de Aitana y Plex tras los rumores de crisis

El nuevo programa de 'En todas las salsas' llega cargado de nuevos salseos. Y para uno grande el que trae Marta Peñate, y es que la colaboradora estrena mañana miércoles 28 de enero en abierto y de manera gratuita 'Tentaciones privé'.

A través de este videopodcast, que se podrá disfrutar de él de manera gratuita desde Mediaset Infinity, dos participantes de esta última edición de 'La isla de las tentaciones', dos participantes acudirán para revivir su historia en común en la isla y responder a todas las incógnitas que quedaron por descifrar. A través de un cara a cara tratan de resolver sus frentes abiertos y comentarán todos los momentos más destacados hasta su situación actual.

Asimismo, la pareja que acuda estará acompañada por defensores que podrán intervenir a lo largo del encuentro para mostrarles apoyar y prestar argumentos a favor de cada uno. Un nuevo formato del que Marta Peñate, presentadora, está muy ilusionada y así lo ha expresado en el nuevo programa de 'En todas las salsas'

Gilbert y Claudia son los protagonistas de la primera entrega de 'Tentaciones Privé'. En él se enfrentarán a preguntas rápidas, a cuestiones planteadas por su contrario y participarán en juegos de verdadero y falso. Además, la presentadora no ha dudado en desvelar multitud de detalles sobre las grabaciones, lecturas de guion y hasta el mensaje que le escribió Claudia al enterarse que iba a su videopodcast. Y no solo esto, Marta Peñate ha soltado un bombazo sobre algo que ha ocurrido entre los participantes de esta última edición ¡Dale play al vídeo para no perderte nada!

Amor Romeira trae en exclusiva al nuevo programa de 'En todas las salsas' nuevas informaciones sobre el evento al que acudieron Aitana y Plex ahora que los rumores que hablan sobre una posible ruptura entre la pareja son cada vez más alarmantes. Una posible crisis está a la vista y la colaboradora no ha dudado en detallar cómo se encuentra la relación más famosa del momento.

Además, no dudan en comentar el embarazo de Lucía Pombo y Maica Benedicto se sincera como nunca antes sobre sus sentimiento hacia Gerard, con el que se le ha visto en numerosas ocasiones y con Barranco ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!