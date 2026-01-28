Claudia Barraso 28 ENE 2026 - 16:42h.

Jedet ha ganado el juicio por agresión sexual contra Javier Pérez Santana en los Premios Feroz: estas han sido sus palabras

Itziar Ituño revela que el productor Javier Pérez Santana le propuso un trío en la fiesta de los Premios Feroz

Compartir







La cantante y actriz Jedet ha ganado el juicio contra Javier Pérez Santana, el productor al que denunció en 2023 por agresión sexual y vejaciones. La influencer ha decidido compartir esta noticia a través de un comunicado que ha publicado en su perfil de Instagram donde detalla cómo ha sido el proceso judicial.

“Hoy, después de tres años, una sentencia judicial pone fin a un proceso que ha marcado profundamente mi vida. Después de tres años, he ganado el juicio por agresión sexual y vejaciones injustas contra la persona a la que denuncié”. Así empieza el comunicado donde Jedet explica cómo se ha sentido todos estos años tras poner la denuncia a Javier Pérez Santana.

“Estos tres años han tenido un impacto real en mi salud mental, en mi trabajo y en mi vida personal. Ha sido una carga constante, una herida abierta que me acompañaba a todas partes. Empatizo profundamente con el motivo por el que muchas mujeres no quieren denunciar: porque los procesos son largos, complejos y porque una tiene que revivir una y otra vez lo sucedido. Denunciar también tiene un precio. Aún así, hoy tengo claro que hacerlo fue necesario”.

Más polémicas del productor

Tras conocerse la denuncia de Jedet, salió a la luz más información que comprometía a Santana. La actriz Itziar Ituño confesó que, en la misma gala, el productor se le acercó y le “propuso hacer un trío”. Un caso que Jedet tampoco ha dejado pasar en su comunicado: “Quiero animar a las mujeres de la industria cultural y audiovisual a que alcen la voz ante cualquier situación de abuso o sobrepaso. Sé que no soy la única y que hay compañeras que han vivido situaciones similares”.

PUEDE INTERESARTE El productor Javier Pérez Santana, el detenido por agredir sexualmente a una actriz y a un hombre en los Premios Feroz 2023

En una segunda parte, ha agradecido a sus abogados, familia y amigas su apoyo y compañía durante estos tres años. También ha dado las gracias a los testigos: “A los testigos que se presentaron ante un juez para contar lo que ocurrió aquella noche, aún sabiendo que no era fácil implicarse en algo que no les afectaba directamente. En especial, gracias a Pol Monen, por su valentía, generosidad y honestidad”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sobre la organización de los premios

Además, ha cargado contra la organización de los Premios Feroz por su actuación ante el caso de agresión sexual que sufrió la actriz: “Fue el contesto de sus premiso donde ocurrieron los hechos y fue esa misma organización la que filtró mi nombre a la prensa cuando yo regresaba de Zaragoza a Madrid, cosa que me obligó a huir de Madrid durante semanas para protegerme. Desde entonces, no han mostrado ningún interés por mi bienestar ni por cómo estaba atravesando todo esto”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“Me resulta especialmente doloroso que quienes llenan sus galas de discursos sobre los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, no hayan sido capaces de aplicar esos valores cuando más falta hacían. Hoy, para mí, termina esta pesadilla. Cierro una etapa muy dura con la tranquilidad de haber dicho la verdad y de haber confiando en la justicia. Ahora toca sanar, seguir adelante y vivir sin miedo”.

Estas últimas palabras sobre la organización y su actuación frente a una denuncia por agresión sexual, coinciden con las de la actriz vasca que en su momento, también denunció que se pudiesen dar estas situaciones tras discursos relacionados con la reivindicación de las voces de las mujeres: "Me parece un insulto que ocurriese esto porque la gala había sido rompedora y de pronto esto después de todo lo que se había dicho allí”, afirmó.