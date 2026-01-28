Equipo Outdoor 28 ENE 2026 - 10:00h.

Lo que pretendía ser un tierno gesto culinario del exconcursante de 'Supervivientes' con Sofía Suescun, ha terminado en "desastre" a ojos de sus seguidores

Sofía Suescun y Kiko Jiménez muestran cómo avanzan las obras de su nueva casa: del salón a su terraza

Kiko Jiménez ha desatado una auténtica tormenta en redes sociales tras compartir su última receta. Lo que pretendía ser un tierno gesto culinario para sorprender a su pareja, Sofía Suescun, ha terminado convirtiéndose en un crimen culinario de un plato típico de Asturias a ojos de sus seguidores y le han llovido las críticas al exconcursante de 'Supervivientes'.

El colaborador televisivo ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que muestra, paso a paso, la elaboración de un plato típico de Asturias. Aunque es muy habitual que Kiko Jiménez comparta contenido de vida saludable y recetas fit que suelen encantar a su comunidad, esta vez el resultado ha sido radicalmente distinto.

En el vídeo, vemos al exconcursante de 'Gran hermano' preparando unas fabes a base de un sofrito rápido en la batidora con tomate, cebolla, ajo y puerro. Hasta ahí, todo parecía bajo control. Sin embargo, el motivo que ha desatado la lluvia de críticas ha llegado cuando el de Jaén ha mezclado almejas, pulpo y fabes de bote en una sartén, rematando con un chorro generoso de vino blanco y pimentón.

La reacción de su novia Sofía Suescun al probar la mezcla ha sido de absoluto deleite, "No puedo hablar, lo siento", ha dicho con la boca llena, asegurando que el resultado era delicioso. Pero mientras la de Pamplona disfrutaba del manjar, los de Asturias, no han tardado en aparecer para opinar.

La caja de comentarios del influencer se ha llenado de mensajes irónicos y de indignación. "Soy asturiana y no tienes ni idea de lo que son unas fabes, me duelen los ojos", escribía una usuaria visiblemente molesta. Otros seguidores no han dudado en recordarle que, aunque el plato pueda estar sabroso, llamarlo fabada o compararlo, es cuanto menos, atrevido "Eso no es una fabada asturiana... será de tu casa".

Ante la avalancha de críticas, la hija de Maite Gardeano ha reaccionado con un contundente mensaje "¿POR QUÉ HAY GENTE TAAAAAAN AMARGADA?", que lanzaba en sus stories junto a una captura de pantalla de los comentarios más críticos. El colaborador de 'Fiesta' sin embargo ha preferido mantenerse al margen, restando importancia a lo que opinen sus haters sobre lo que se cocina en su casa.

Lo que está claro es que, a pesar de este bache en forma de críticas, el creador de contenido no piensa colgar el delantal. Kiko Jiménez seguirá apostando por sus recetas, ya que es uno de los pilares de su perfil y el contenido que más conecta con su comunidad.