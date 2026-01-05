Christian Gálvez se disfraza de rey mago y Patricia Pardo reacciona

Equipo Outdoor 05 ENE 2026 - 12:48h.

La presentadora de 'Vamos a ver' ha mostrado al rey mago que le ha robado el corazón: "Me he enamorado"

Patricia Pardo, sobre el inicio de su relación Christian Gálvez: "Jamás pensé que era la mala, pero se interpretó así"

Compartir







Christian Gálvez y Patricia Pardo están viviendo unas fiestas inolvidables. Lejos de los focos de los platós, la pareja nos ha regalado uno de los momentos más entrañables y divertidos en lo que va de año. El gran protagonista ha sido el presentador que se ha disfrazado del Rey Gaspar y ha conseguido robarle por completo el corazón a la presentadora de 'Vamos a ver'.

PUEDE INTERESARTE Los momentos más románticos de Christian Gálvez y Patricia Pardo

El escritor experto en Leonardo da Vinci y la periodista gallega han compartido con sus seguidores cómo están pasando las fiestas de Navidad. La pareja ha puesto rumbo al norte para disfrutar de unos días de desconexión en Galicia, la tierra de Patricia Pardo.

El matrimonio ha estado acompañado por su hijo Luca y su perro, disfrutando de la tranquilidad de la costa y presumiendo de su amor y de la exquisita gastronomía local. Juntos han recorrido esos rincones, demostrando que no hay mejor plan que una buena mesa y la mejor compañía para recargar pilas antes de volver a la rutina informativa.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin duda, el mejor momento de estas vacaciones ha sido la transformación de Christian Gálvez. El madrileño, haciendo gala de su habitual sentido del humor y su entrega total a la magia de estas fechas, se ha disfrazado del Rey Gaspar para celebrar la llegada de Sus Majestades de Oriente.

Su atuendo consistía en una lograda caracterización que no escatimaba en detalles: una frondosa barba marrón a juego con una peluca rizada del mismo tono que apenas dejaba a la vista sus ojos, el único rasgo por el que sus seguidores pudieron reconocerle. Y, como no podía ser de otra manera, también llevaba una llamativa corona dorada con detalles en terciopelo rojo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La reacción de la presentadora de 'Vamos a ver’ ha sido de lo más espontánea y divertida. Al ver a su marido totalmente metido en el papel, la periodista ha compartido la siguiente confesión "Me he enamorado de Gaspar". Un guiño que refleja la gran complicidad que comparten y lo mucho que se esfuerzan por mantener viva la ilusión en estas fechas, especialmente ahora que cuentan con un pequeño en casa.

Con estas vacaciones, la pareja cierra un periodo navideño muy completo. En el que han combinado el descanso frente al mar con momentos divertidos juntos que demuestran que, más allá de sus exitosas carreras en televisión, su prioridad absoluta sigue siendo su familia.