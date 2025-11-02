Los momentos más románticos de Christian Gálvez y Patricia Pardo

Carlos Otero 02 NOV 2025 - 18:00h.

Los presentadores están muy enamorados y no dudan en presumir abiertamente de su amor a través de las redes

Patricia Pardo conmueve a Christian Gálvez con su mensaje por su 45 cumpleaños: "Una vida me sabe a poco"

El amor y la pasión copan la relación de Christian Gálvez y su mujer, Patricia Pardo. La pareja de presentadores vive en una continua luna de miel y sus redes sociales son un claro reflejo del maravilloso momento sentimental en el que se encuentran. En Outdoor nos encanta esta pareja y por eso hemos recopilado sus instantes más románticos y los mensajes más sinceros que se han dedicado.

Cruce de cartas poéticas

Empecemos por un momentazo reciente: el tercer aniversario de la pareja. Para celebrar este día los presentadores publicaron en sus redes sociales sendas cartas de amor cargadas de romanticismo. Junto a un carrsuel de imágenes de su vida en común Christian le escribió a Patricia: "Ojalá nunca dejes de mirarme así con esos ojos ni dejes de sonreír tan bonito a mi lado". Patricia, por su parte, respondió con otra batería de fotografías y una emotiva dedicatoria: "eres mi faro y mi horizonte. Te amo". ¡Para derretirse!

El anuncio de boda y embarazo

Otro ‘peak’ amoroso de los Gálvez Pardo fue el anuncio de su boda y de la espera de su primer hijo común. El 29 de julio de 2023 nos dejaban con la boca abierta con un carrusel de fotografías en el que daban dos noticias en una: la primera, que llevaban un año casados en secreto. La segunda, que estaban esperando su primer hijo en común. "La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé", rezaba el mensaje.

Así confirmaron su historia

Y seguimos viajando en el tiempo para encontrarnos con el momentazo en el que gritaron al mundo que estaban enamorados. Fue el 28 de febrero de 2022, tan solo días después de que se publicasen sus primeras fotos como pareja: “Pasiño a pasiño faise o camino. Son rosas, florecerán”, escribió el presentador en sus redes sociales. La presentadora de ‘Vamos a Ver’, por su parte, le respondió con otra frase en gallego: “Pois camiñemos”.

Piropos griegos

Regresamos al presente para celebrar cómo Christian admira a su esposa. Resulta que la dupla se ha escapado este verano hasta tierras griegas y Patricia ha publicado unas imágenes ante el Partenón de Atenas. La presentadora quería replicar unas imágenes que le hicieron en el pasado, pidiéndole el favor a su marido. "Christian lo ha intentado, pero hacer fotos parecidas a las que me hizo Álex Rodríguez hace cuatro años es misión imposible", bromeó. Gálvez se excusó de la forma más romántica posible: “Frente a mi musa, es imposible no estar nervioso”.

Besos en Florencia

Tan solo dos meses después de que su noviazgo se confirmara públicamente, la periodista gallega y el de Móstoles se escaparon a Italia para disfrutar de la belleza monumental de Florencia. Éste viaje sirvió para que fuese la primera vez que se les pudiese ver besándose apasionadamente en público. Las imágenes coparon la portada de la revista Semana y en ellas se veía como él le rodeaba por la cintura con cariño mientras ella le acariciaba la cara mientras se fundían en un tierno beso.

Los 45 de Gálvez

Para el 45 cumpleaños de Christian, que tuvo lugar este pasado 19 de mayo, Patricia compartió en Instagram una foto inédita en blanco y negro de su marido cuando era un niño. La acompañó de un mensaje muy conmovedor: “Gracias por enseñarme que cumplir años es aprender a vivir con la mirada de un niño. La tuya, siempre dulce, enérgica y entusiasta, me hace pensar que 45 años más no van a ser suficientes para disfrutarte todo lo que quiero. Tendré que volver a encontrarte en la próxima vida, una sola me sabe a poco”.

Tatuajes de amor

Amante de la tinta, Christian Gálvez cuenta con infinidad de tatuajes decorando su cuerpo. Pues bien, 14 de ellos están dedicados a Patricia. Sin esconder sus sentimientos, el escritor y presentador así lo confesó en el estreno de ‘La Favorita 1922’: "Tengo el primer poema que me escribió y me dedicó, lo tengo tatuado en la piel". De los otros restantes ha preferido reservarse. "Los míos son secretos", reconocía Patricia por su parte a los medios.