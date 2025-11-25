Rocío Molina 25 NOV 2025 - 13:02h.

La presentadora de 'Vamos a ver' y el escritor han compartido una reflexión sobre este año y lo que esperan del 2026

Patricia Pardo aclara si va a tener más hijos con Christian Gálvez y habla de la clave del éxito de su relación

Compartir







Patricia Pardo y Christian Gálvez han echado la vista atrás al 2025 para hacer balance del año y revelar el deseo que le piden al 2026. Tan enamorados como el primer día, la presentadora de 'Vamos a ver' y el escritor han posado y hecho su reflexión ante las cámaras de Europa Press en la fiesta a la que han acudido de invitados del 'X Aniversario del diario 'El Español'', en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

La pareja se ha confesado ante los compañeros de prensa acerca de todo lo que les ha dado este año tanto a nivel profesional como personal y lo que esperan del 2026 tras iniciarse ya la cuenta atrás para el cambio. Para ellos, el mes de diciembre es doblemente especial porque en esa fecha y con la llegada de las Navidades dieron la bienvenida a su hijo Luca hace dos años.

Tanto la presentadora de 'Vamos a ver' como el escritor han asegurado que este años 2025 ha sido "positivo" en todos los aspectos de su vida. "Cada vez vamos a más", recalca Christian Gálvez que acaba de lanzar nuevo libro 'Lucas, el evangelista de los invisibles' y también le va bien en la televisión con un programa que presenta por las tardes en Telemadrid.

Por su parte, Patricia Pardo recalca que ella también en lo laboral está en muy buen momento al frente todas las mañanas de 'Vamos a ver' y señala que en lo personal está todavía mejor. "Estamos felices, cruzando los dedos, tocando madera y dando gracias a Dios", cuenta para que todo siga igual a como están en la actualidad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El deseo de Patricia Pardo y Christian Gálvez para el 2026

Sin querer pecar de pedir nada porque consideran que ahora mismo lo tienen todo el uno con el otro y su preciosa familia con Luca y Aurora y Sofía, hijas del anterior matrimonio de la presentadora, la pareja sí que se ha atrevido a lanzar su deseo para el 2026:

"Salud, por supuesto que haya trabajo, que los tres niños comen mucho y los papás también", dice en clave de humor para añadir algo que no les falta en su casa. "Que haya amor siempre. Amor, felicidad y tranquilidad".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Abanderando ya el espíritu navideño, Patricia Pardo ha recalcado que espera más tranquilidad y serenidad para el 2026 y que "estemos todos un poquito más de buen rollo, que es necesario en la tele. Un poquito más de fe y de amor", concluye en su petición para el año que está por entrar.