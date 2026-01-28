Los herederos de Armani buscan a un comprador que aprecie los baños con Spa y el sistema domótico

Muere el famoso diseñador Valentino Garavani a los 93 años en Roma

Compartir







Giorgio Armani, Il Signore, como le llamaban en el mundo de la moda, falleció el pasado 4 de septiembre a los 91 años. Apenas unos meses después el lujoso piso que nunca estrenó en Nueva York se ha puesto a la venta por el 'módico' precio de ocho millones de euros ( 9.95 millones de dólares).

Armani, el segundo diseñador más rico del planeta, ha dejado una herencia millonaria repartida entre su propia empresa, embarcaciones de recreo, obras de arte y exclusivas propiedades en diferentes partes del mundo, como Nueva York, París, St. Moritz, Pantellería y St. Tropez.

PUEDE INTERESARTE Homenaje a Giorgio Armani con un desfile emotivo y elegante en la Semana de la Moda de Milán

El piso del modisto italiano en la Gran Manzana ha salido a la venta por 8.393.322 euros, muy alejado de los bolsillos nuestros de cada día.

El proyecto 'The Giorgio Armani Residences', en el conocido Upper East Side, en pleno corazón de Madison Avenue se ubica en un exclusivo edificio de 10 apartamentos; el más especial, el 6B, que perteneció al famoso diseñador , que falleció poco antes de su traslado a este apartamento.

Los herederos de Armani buscan a un comprador que aprecie los baños con Spa y el sistema domótico

El artista italiano de la moda eligió este piso de unos 186 m² con ascensor privado que lleva directamente a un vestíbulo de entrada revestido en piedra caliza honed. El inmueble está distribuido en dos amplios dormitorios y dos baños más un aseo. Además, de exhibir un salón súper luminoso de casi 46 m² con ventanales de más de dos metros que llenan el espacio de luz natural y se abren al paisaje urbano de Nueva York.

PUEDE INTERESARTE El mundo del cine despide con tristeza a Armani, el diseñador que modernizó el traje chaqueta

La elegancia se completa con suelos de parqué de roble blanco de estilo Versalles, techos altos y materiales nobles y una cocina, diseñada y fabricada a medida por Molteni. A eso se le suma la instalación de un sistema domótico de última generación, las ventajas que ofrece el edificio, como gimnasio, sala de spa, biblioteca, salón zen y terrazas ajardinadas. Los herederos de Armani esperan encontrar un comprador que sepa apreciar el buen gusto del diseñador, pero además que pueda pagar los 8 millones de euros.