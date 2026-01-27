El padre del creador de contenido ha explicado que su hijo padecía una enfermedad cardiovascular que le provocó un "ataque cardíaco" mientras dormía

El youtuber de 51 años Adam The Woo fue encontrado muerto el pasado 22 de diciembre en su casa de Osceola, en Florida. Fue un amigo del conocido creador de contenido quien, al no tener noticias suyas desde hacía varios días, dio la voz de alarma.

Cinco semanas después ha trascendido la causa de la muerte del conocido youtuber. El padre de Adam, Jim, compartió este lunes 26 de enero una publicación de Facebook en la que revelaba que el motivo de su fallecimiento fue una enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva, que provocó un “ataque cardíaco mientras dormía”, tras un informe de autopsia.

“La respuesta corta es… causas naturales”, explicó Jim sobre la muerte de Adam. “…Nuestro amado hijo… tu querido amigo… murió, en esencia, de un infarto mientras dormía, debido a problemas de salud que probablemente desconocía”, reza la citada publicación.

A pesar del dolor de perder a Adam, Jim compartió lo “agradecido” que estaba de que su hijo muriera en las circunstancias en que lo hizo. “Gracias a Dios que le haya permitido morir en su casa y no en un país extranjero. Y gracias a que fue encontrado por amigos y no por un extraño anónimo”, continúa.

Adam the Woo, cuyo nombre real era David Adam Williams, fue encontrado muerto en su casa de Florida el 22 de diciembre, según confirmó previamente la Oficina del Sheriff del Condado.

El comunicador comenzó con un canal de YouTube en 2009 y tres años después, en 2012 creó su propio medio en internet: The Daily Woo donde publicaba un videoblog a diario, contando sus visitas a parques temáticos, casas embrujadas, pueblos pequeños y otros eventos, con lo que consiguió miles de seguidores en Estados Unidos y el mundo.

Adam the Woo era un experto en Disney por lo que visitaba regularmente Disneyland y Disney World, aunque también grabó videos de sitios históricos en Kansas City, Missouri, relacionados con Walt Disney. El último vídeo de Williams en The Daily Woo se publicó el pasado sábado 21 de diciembre con un recorrido por las decoraciones navideñas.