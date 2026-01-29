El presentador de ‘GH DÚO: Cuentas pendientes’ nos cuenta en exclusiva cómo está viviendo la cuesta de enero, sus manías con el orden en casa y el buen momento personal y profesional que atraviesa

Ion reconoció que estar a dieta le pone de mal humor: "Tengo pronto-Aramendi, como mi padre, pero luego se me pasa"

Ion Aramendi atraviesa un buen momento profesional, aunque reconoce que el inicio de 2026 se le está haciendo especialmente cuesta arriba. El presentador de ‘GH DÚO: Cuentas pendientes’ ha hablado en exclusiva con esta web durante la premiere de ‘Aída y vuelta’ sobre cómo está viviendo la famosa cuesta de enero y sobre esos pequeños detalles del día a día que, aunque parezcan insignificantes, terminan marcando la rutina.

“Enero es el mes más largo de 2084”, bromea Ion entre risas, reflejando una sensación compartida por muchos. “Todavía estamos en enero, parece que no se acaba nunca”, añade. Aun así, el presentador intenta quedarse con lo positivo y encontrar motivos para disfrutar del mes: “Son fechas guays porque mi padre cumple el 21 y mi hermano el 29 de enero. Me gusta cómo acaba”. Un enero largo, sí, pero cargado de celebraciones familiares que le ayudan a sobrellevarlo mejor.

En el plano más cotidiano, Aramendi no duda en señalar qué es lo que peor lleva en su día a día: el desorden. “La ropa tirada en el suelo”, confiesa sin rodeos. Padre de tres hijos y casado con María Amores, reconoce que en casa él es el más meticuloso. “Soy un poco el TOC de la casa. Ordeno todo y además de forma estética. Veo algo que me descuadra y lo coloco enseguida”, explica con naturalidad.

El presentador no tiene problema en reírse de sí mismo y admitir que esa obsesión por el orden forma parte de su carácter. “Soy un poco obsesivo… y un poco imbécil”, dice con ironía, demostrando una vez más la cercanía y sinceridad que le han convertido en uno de los comunicadores más queridos por la audiencia.

A base de esfuerzo, constancia y buen hacer, Ion Aramendi se ha consolidado como uno de los rostros más reconocibles de Telecinco. Junto a María Amores —profesional del sector audiovisual con una amplia trayectoria detrás de las cámaras— y sus hijos, forma lo que él define como “el equipo”, un pilar fundamental en su equilibrio personal y profesional.

Estas declaraciones las realizó durante la premiere de ‘Aída y vuelta’, celebrada este martes en Madrid, donde pudimos hablar en exclusiva con él en un ambiente distendido y muy cercano. Para la ocasión, el presentador apostó por un estilismo sobrio en tonos negros, demostrando una vez más su elegancia discreta en este tipo de citas públicas. En un momento de estabilidad y visibilidad mediática, Ion Aramendi confirma que su mayor fortaleza sigue siendo la misma: mostrarse tal y como es, dentro y fuera de la pantalla.

