Tania Medina se sincera sobre su momento personal y profesional: “Salir de mi zona de confort me hace aprender”

Tania Medina atraviesa uno de los momentos más ilusionantes de su carrera televisiva. La canaria, que se dio a conocer tras su participación en la cuarta edición de ‘La isla de las tentaciones’, continúa dando pasos firmes en televisión y hace una semana celebró su debut como presentadora en uno de los formatos más míticos de la pantalla: ‘El precio justo’.

En una entrevista exclusiva para esta web, Tania reconoce que este nuevo rumbo profesional le ha llegado casi sin esperarlo. “Me estoy sorprendiendo a mí misma, la verdad”, admite. “Me hace sentir orgullosa y feliz, porque apuesten por mí y confíen en mí”.

Desde muy pequeña, Tania tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la interpretación o la presentación. “Siempre quise ser actriz o presentar algún tipo de programa. Ahora estoy más cerca de poder presentar algo y espero que sí, disfrutar de esta experiencia”, explica con emoción, dejando claro que este debut supone para ella mucho más que un simple reto profesional.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ y ‘Bailando con las estrellas’ acompaña a Carlos Sobera en el regreso de ‘El precio justo’, que volvió a Telecinco el pasado lunes, con una mecánica renovada, mayor ritmo y el espíritu clásico que convirtió al concurso en un referente.

Más allá del reto profesional, Tania también destaca la importancia de sentirse arropada en esta nueva etapa. “Tengo un equipo detrás increíble que me está mimando muchísimo, cuidando cada detalle, y eso me hace sentir segura a la hora de poder presentar el programa”, explica, refiriéndose también al cuidado de su imagen y su piel durante las grabaciones, especialmente en los meses de invierno.

En el plano personal, la canaria vive este momento como un año de cambios que afronta con ilusión. “Salir de mi zona de confort hace que uno aprenda y se sienta válido. Me parece una experiencia increíble y una oportunidad para conocerme a mí misma”, asegura.

Apoyada incondicionalmente por su pareja, Alejandro Nieto, Tania Medina afronta este nuevo proyecto con entusiasmo y los pies en la tierra, ilusionada, natural y en pleno crecimiento profesional, viviendo un momento que podría marcar un antes y un después en su trayectoria televisiva.

Carlos Sobera, sobre Tania Medina: “Va a añadir naturalidad”

El presentador no dudó en elogiar el papel de Tania Medina. Destacó especialmente su actitud en plató y la forma en la que se ha integrado en el formato desde el primer momento, además, subrayó el valor añadido que Tania aporta al concurso. Unas palabras que refuerzan la buena sintonía entre ambos y confirman que la canaria se ha convertido en una pieza clave en el regreso del mítico concurso a Telecinco. ¡Dale play!