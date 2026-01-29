Verdeliss toma una importante decisión que afecta a sus hijos

Rocío Molina 29 ENE 2026 - 09:03h.

Verdeliss se defiende de las críticas por correr sus maratones maquillada: “Nunca dejará de sorprenderme”

Verdeliss ha comunicado una importante decisión antes de que sus seguidores se alarmen por sus últimos movimientos. Estefanía Unzu Ripoll , como se llama verdaderamente la que fuera concursante de 'GH VIP', ha cambiado de opinión sobre la exposición de los menores en sus redes sociales. Y, después de haber hecho algunos cambios en sus redes, ha sido más drástica y ha explicado los pasos que ha dado.

"OK, merece un comunicado", ha comenzado diciendo la influencer de 40 años y campeona del World Marathon Challenge 2025 acerca algunos vídeos suyos que han desaparecido en relación a la importante decisión que ha tomado y que afecta a sus hijos. De un tiempo a esta parte, Estefi ve las cosas desde otra perspectiva y, en concreto, la forma de utilizar sus redes. Algo que ha dicho de muchas maneras, pero que ahora ha expresado de forma contundente.

Ante los que han llegado a pensar que le han robado el canal de Youtube al desaparecer sus últimos vídeos, la creadora de contenido ha dado respuesta y explicación para este cambio que en ella se ha producido. "Youtube sigue ahí, solo cambié su visibilidad. Keep calm. Supongo que dejó de tener sentido para mí volver mucho más hermética la vida de mis peques por aquí, pero no aplicar filtro en otras redes".

Y, si en sus redes se ha notado un significativo cambio y ahora salvando los cumpleaños de sus ocho hijos o algún acontecimiento o festividad puntual, Verdeliss quiere reducir la exposición de sus niños en las redes. La medida más radical la ha tomado con Youtube aunque ella misma dice que ese canal estaba inoperativo desde hacía tiempo.

"Algo hizo clic en mi cabeza cuando quise 'liarme' a privatizar vlogs. Me recorrió un sentimiento de pérdida de control, debería ser al revés… Revisar qué considero apto y no a la inversa. Me explico como un libro cerrado, pero vaya… Que ya no me siento cómoda como mamá compartiendo según qué cosas", ha terminado zanjando para no dar lugar a más explicaciones.

Consciente de que ella misma es la que ha hecho personajes públicos a sus hijos y que son el día a día de la vasca y de sus contenidos en redes, la exconcursante de 'GH VIP' ha advertido que quiere que ese cambio se haga notable. Pese a que seguirá apareciendo con ellos, tiene claro que hay determinados aspectos que ya no quiere que sean públicos y prefiere mantenerlos en la intimidad.

"No os preocupéis, no ha pasado nada malo!!! Simplemente todo son 'eras' en esta vida. Fue bonito mientras duró, gracias de corazón comunidad de Youtube", ha terminado por decir a modo de despedida de un canal que le ha dado muchas alegrías, pero que ahora prefiere tener inoperativo y no tiene intención de subir nada relativo a su familia.