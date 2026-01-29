Natalia Sette 29 ENE 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' recibe críticas por la manera que ha tenido de "publicitar" un producto a a través de sus 'stories'

Lara Tronti recibe a una oleada de críticas por unos ‘stories’ que ha subido a su Instagram. Desde que saltó a la fama gracias a su participación en ‘La isla de las tentaciones’, la gallega no ha estado nunca metida en polémicas, sin embargo, esta vez no ha podido escapar de ella, pues uno de sus últimos videos está causando mucha controversia entre sus seguidores. Varias personas la acusan de incumplir la ‘Ley influencer’.

La novia de Hugo Pérez, exconcursante de ‘Gran Hermano’, ha subido un ‘storie’ a su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 700.000, promocionando un producto. La primera cosa que ha sido criticada por sus seguidores es que la influencer se equivoca constantemente al hablar. “Cuántas veces habrá hecho el vídeo si este es el mejor….”, comentaba un usuario.

Muchos otros opinaban lo mismo, a Lara se la ve algo nerviosa mientras habla y esto provoca que no se entienda especialmente bien qué es lo que está queriendo transmitir. A los internautas no les queda claro si lo que está promocionando le encanta, o por el contrario está disgustada con el producto.

“Madre mía mira que yo me lo compro todo, pero ha conseguido que no quiera comprarme esto, ha sido la contrapubli”, ha puesto una de sus seguidores. Por otro lado, hay muchos usuarios molestos porque la creadora de contenido no ha marcado el ‘storie’ como una publicidad, cuando sí lo es.

De hecho, la gallega a puesto “no publi” en el video. No obstante, muchas personas se han dado cuenta que el link que ha puesto es de afiliados, lo que significa que por todos aquellos que compren el producto a través del link, Lara se llevará una comisión. Por tanto, es publicidad. Esto ha causado mucho revuelo ya que hace a penas unos meses se puso en vigor la comunmente llamada ‘Ley influencer’.

Todos los que se dediquen a la creación de contenido y por tanto a publicitar artículos, están obligados a especificar cuando es una publicidad y cuando es un regalo de la marca. Al no hacerlo, se está incumpliendo la ley y esto es lo que denuncian los usuarios del video de Lara. “Hay que marcarlo como Publi, le pueden quitar la cuenta”, ha avisado otra seguidora.

De momento, la gallega no se ha pronunciado al respecto ni ha dado explicaciones a sus seguidores. Está por ver si lo dejará pasar o aparecerá en sus 'stories' a dar la cara y explicar la situación