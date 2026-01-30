Lidia González 30 ENE 2026 - 11:31h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo por el que ha reaccionado de esta manera

Mayeli Díaz muestra un vídeo inédito de la reacción de sus compañeras de ‘LIDLT’ a su embarazo

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio han compartido uno de los momentos más especiales de su vida y han querido desvelar todos los detalles al respecto. Después de enseñar imágenes inéditas de su ‘gender reveal’, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro sobre su primera reacción al descubrir el sexo de su bebé. El influencer ha querido ser muy tajante sobre esta situación y ha contado cómo se ha sentido. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha ocurrido, en Mediaset Infinity!

La pareja estaba muy emocionada por poder hacer frente a este momento juntos, aunque todavía tenían que mantener este secreto. “Lo mejor de la celebración ha sido su reacción”, explica la creadora de contenido, que ha mostrado la reacción de la familia de su novio al descubrir su embarazo; sin embargo, el influencer ha querido confesar cómo ha vivido este momento y no ha dudado en dar todas las explicaciones.

“Estaba tan concienciado…”, comienza explicando Álvaro. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela todas las señales por las que tenía tan claro cuál iba a ser el sexo de su bebé y cómo recibió no estar en lo cierto.

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio no solo se han sincerado sobre cómo han vivido este momento tan especial y se han confesado sobre sus reacciones, sino que también han querido compartir imágenes en exclusiva. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ muestran cómo ha sido su ‘gender reveal’ desde dentro, con todos los detalles: dress code, comida, increíble decoración e invitados de lo más especiales.

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio, por fin, pueden hablar alto y claro de todo lo relacionado con su embarazo. Por este motivo, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han anunciado el sexo y el nombre de su bebé. Los creadores de contenido muestran cómo ha sido esta fiesta, rodeados de su entorno más cercano, y muestran cómo fue su reacción al descubrir si van a tener un niño o una niña. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infinity!