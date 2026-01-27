Lidia González 27 ENE 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, muy arrepentida, pide disculpas públicamente y confiesa cómo se siente tras recapacitar

Mayeli Díaz muestra un vídeo inédito de la reacción de sus compañeras a su embarazo

Mayeli Díaz está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, pero es cierto que tiene que decir algo muy importante a todos sus seguidores. Después de contar todos los detalles sobre cómo ha vivido su embarazo en secreto, se derrumba y, entre lágrimas, pide perdón por ir a ‘La isla de las tentaciones’ estando embarazada. La creadora de contenido se encuentra tan abrumada por esta situación que no puede evitar que se le quiebre la voz al hablar de esta situación. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Si bien la influencer se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para contar todo lo que ha vivido durante estos meses, y mostrar la reacción de su familia al enterarse, no quería dejar pasar la oportunidad de hacer unas disculpas públicas por esta disparatada situación en la que se vio envuelta. “Me pregunto cómo se me ocurrió…”, asegura la ecuatoriana. Teniendo en cuenta el impacto de la noticia que recibió tan solo cuatro días antes de poner rumbo a República Dominicana, explica que actuó “desde los nervios y la ambición”.

Sin poder evitar romperse completamente, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa los motivos que se esconden tras la decisión que tomó de entrar en el reality en su estado. Además, muy arrepentida por todo lo que ocurrió confiesa cómo se siente tras haber recapacitado: “He decepcionado a mucha gente, a mi familia…”.

Capítulo completo: Mayeli Díaz explica el motivo real por el que fue a ‘LIDLT’ embarazada

Mayeli Díaz no solo se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para pedir disculpas, desde el fondo de su corazón, por lo que ha hecho, sino que también ha querido sincerarse. La creadora de contenido explica el motivo real por el que fue a ‘La isla de las tentaciones’ y se adelanta a cualquier tipo de crítica que pueda recibir por hacer este comunicado: “No intento justificarme, solo ser honesta…quiero daros una explicación de por qué hice esa locura”.

Mayeli Díaz lleva callando mucho tiempo y, por fin, ha llegado la hora de destapar todos sus secretos y compartir con sus seguidores todo lo que ha estado viviendo estos meses estando embarazada sin poder contarlo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, además, habla de su regreso a Ecuador después de veinte años y explica el duro primer trimestre que ha vivido en su embarazo.