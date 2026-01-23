Lidia González 23 ENE 2026 - 12:04h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ graba las primeras palabras de Sandra Barrios, Almudena Porras, Claudia Chacón y Nieves Tristán al descubrir su embarazo

Mayeli Díaz cuenta su romántica historia de amor con Álvaro Rubio

Mayeli Díaz puede hablar alto y claro, por fin, sobre su embarazo y ha contado todos los detalles sobre lo que ha vivido hasta el momento. Por ello, después de compartir cómo ha afrontado este proceso en secreto, la influencer muestra un vídeo inédito de la reacción de sus compañeras de ‘La isla de las tentaciones’ al enterarse de la noticia. Muy emocionada por poder enseñarle a todos sus seguidores lo que ha estado ocultando durante este tiempo, se sincera por completo. ¡Dale al play y no te pierdas cómo fue este emocionante momento, en Mediaset Infintiy!

La creadora de contenido no solo ha estado manteniendo este secreto a toda la audiencia, sino que, durante mucho tiempo, se lo ha estado callando incluso frente a sus propias compañeras. “Yo no podía contarlo y podían verme”, comienza explicando. Ahora que ha compartido su primer posado embarazada, la influencer tenía mucha ilusión de, por fin, poder anunciarles que está esperando su primer hijo con Álvaro Rubio y no perdió la oportunidad de grabar este momento.

“Cuando se enteraron, yo ya tenía tripa”, afirma la creadora de contenido haciendo alusión a un recurso muy importante que utilizó para inmortalizar este momento. Mayeli se mostraba frente a la cámara mostrando su tripa y las primeras palabras de Sandra Barrios, Almudena Porras, Claudia Chacón y Nieves Tristán no tardaron en aparecer.

Mayeli Díaz no solo ha tenido que comunicar esta noticia a sus grandes amigas de ‘La isla de las tentaciones’, sino que también se lo ha tenido que contar a la otra parte implicada de este proceso. Muy emocionada por recordar ese momento, la creadora de contenido explica cómo le contó a Álvaro Rubio que esperan su primer hijo juntos.

Mayeli Díaz solo tiene palabras de agradecimiento a la hora de hablar del entorno de su pareja: “Son maravillosos”. Por esta razón, los futuros padres quisieron preparar una sorpresa muy especial a la familia de Álvaro Rubio que estuviera a la altura de las circunstancias. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte el emotivo vídeo y se sincera sobre cómo lo vivió. Además, desvela qué le dijo su familia al enterarse de la noticia.